Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, la Cluj-Napoca, faptul ca nunta Liei Olguta Vasilescu si a lui Claudiu Manda a avut loc in timpul postului. „Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut la televizor. Suntem in Postul Pastelui. Orice roman credincios,…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a avut, duminica, un discurs dur la adresa liderilor PSD care au participat la nunta Olgutei Vasilescu si a lui Claudiu Manda. Aflat la Cluj Napoca, la lansarea candidatilor PNL la alegerile europarlamentare, Ludovic Orban a afirmat ca ”orice roman care isi respecta semenii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune, referitor la nunta fostului ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu si a senatorului PSD Claudiu Manda, ca orice roman care respecta traditiile si pe semenii sai stie ca in postul Pastelui nu se fac nunti. "Nici atei nu sunt astia, mai degraba sunt pagani si nu…

- Ludovic Orban a criticat, duminica, la Cluj-Napoca, in discursul sustinut la regionala nord-vest a PNL, faptul ca nunta Liei Olguta Vasilescu si lui Claudiu Manda a avut loc in timpul postului. "Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut la televizor. Suntem in…

- Ludovic Orban a criticat, duminica, la Cluj-Napoca, in discursul sustinut la regionala nord-vest a PNL, faptul ca nunta Liei Olguta Vasilescu si lui Claudiu Manda a avut loc in timpul postului. "Am deschis dimineata televizorul si nu mi-a venit sa cred ce am vazut la televizor. Suntem in Postul Pastelui.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda i-au sfidat pe români organizând nunta în postul Paștelui, menționând ca cei care au participat nu sunt nici macar atei, ci pagâni care nu mai au voie sa conduca România, transmite Mediafax.Ludovic…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca partidul pe care il conduce a strans cel mai mare numar de semnaturi de sustinere a listelor de candidati pentru alegerile europarlamentare si considera ca votul pentru liberali la aceste alegeri are valoarea unuia pentru o adevarata…

- Filialele PNL sunt obligate sa asigure un buget minim lunar pentru promovarea mesajelor partidului pe rețeaua de socializare Facebook.Decizia a fost luata in Biroul Executiv al PNL din 4 martie, și a fost semnata de liderul PNL Ludovic Orban și de șeful campaniei PNL la europarlamentare, Robert…