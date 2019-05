Europarlamentare 2019. Liberalii vor sprijini reabilitarea termică a 500.000 de apartamente din România cu bani de la UE Programul politic a fost lansat luni la Bucuresti, in cadrul unui eveniment public, in document mentionandu-se ca PNL 'va sustine infiintarea unui mecanism care sa monitorizeze situatia statului de drept si respectarea drepturilor fundamentale in toate statele UE', va milita pentru ca Romania sa adere cat mai curand la spatiul Schengen si va actiona pentru aderarea Romaniei la zona euro, ca isi propune sa obtina cel putin la fel de multe fonduri europene pentru Romania in bugetul UE 2021 - 2027, prin comparatie cu perioada 2014 - 2020, si sa simplifice absorbtia acestora'. De asemenea, PNL… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

