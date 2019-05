Europarlamentare 2019. Irlanda: Buletinele de vot de mari dimensiuni au cauzat încetinirea procesului de votare Astfel, numarul mare de candidati de pe listele pentru alegerile europene din Irlanda face ca alegatorii irlandezi sa fie nevoiti sa isi exprime preferintele electorale pe bucati de hartie cu o lungime de 50 de centimetri.



Multi alegatori au intampinat probleme atunci cand au incercat sa introduca in urne buletinele de vot impaturite, din cauza dimensiunii mici a fantei urnelor.



O problema similara a aparut in acele circumscriptii din Irlanda unde vineri au loc si alegeri locale, precum Cork, Limerick si Waterford.



Sursa articol: dcnews.ro

