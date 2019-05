Europarlamentare 2019. Ilan Laufer: Fermierii români primesc cu 100 de euro mai multă subvenție pe hectar ''PSD egalizeaza plațile la hectar in Europa. Fermierii romani primesc cu 100 euro mai multa subvenție pe hectar. Daca in 2013 un fermier roman primea 139 euro pe hectar, in anul 2018 suma a crescut la 214… Mai mult euro/ha. Asta in timp ce suma medie platita pe ha in Europa este mai mare in statele membre din Europa de Vest fața de cele din Est. Italia, Olanda, Grecia, Belgia, Elveția au peste 300 euro/ha, ajungand pana la 600 euro/ha (Malta). Reprezentanții PSD in Parlamentul European vor milita pentru convergența subvențiilor agricole pentru toți agricultorii indiferent de țara de origine.#sinoivremsubventiicainvest #26mai #AgriculturaPSD''… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

