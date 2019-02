Europarlamentare 2019. Frans Timmermans cere salarii echitabile ntre bărbați și femei n Uniunea Europeană Candidatul socialistilor europeni la functia de presedinte al viitoarei Comisii Europene, Frans Timmermans, a pledat sâmbata, la Budapesta, pentru salarii corecte în Uniunea Europeana si pentru remuneratii echitabile între barbati si femei, transmite MTI, citat de Agerpres.

Invitat la congresul Partidului Socialist ungar, actualul prim-vicepresedinte al Comisiei Europene a declarat ca nu va face întelegeri cu dreapta radicala în cazul în care va deveni presedinte al executivului UE dupa alegerile europarlamentare din 23-26 mai.El a subliniat ca socialistii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

