Europarlamentare 2019. Dăncilă: România e dezbinată. Cei care țipă sunt oamenii slabi "Am venit sa vorbesc despre unitate pentru ca, in aceste momente, cred ca unitatea este cel mai important lucru. Suntem intr-o societate dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, in care cuvintele urate, violenta verbala a luat locul cuvintelor bune sau al proiectelor. Vedem cum fiecare tipa mai tare si incearca sa jigneasca mai tare. Nu asta ne dorim noi, romanii adevarati din orice colt al acestei tari, ne dorim o batalie pe proiecte, o batalie pentru viitorul Romaniei si al romanilor. Cei care acum tipa atat de tare sunt cei care nu au proiecte pentru romani, sunt oameni slabi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Targu-Jiu, ca societatea in care traim este una dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, punctand ca "numai oamenii slabi jignesc". "Am venit sa vorbesc despre unitate pentru ca, in aceste momente, cred ca unitatea este cel mai important lucru.…

- "Noi suntem militari, chiar proiectul e usor militarizat in sensul bun al cuvantului, si nu ne place sa ne jucam. Anul viitor, sunt convins ca pe o organizare ireprosabila - omul sfinteste locul intotdeauna - o sa ajungem unde am fost, adica la peste 10 la suta la locale si la generale", a precizat…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, 27 aprilie 2019. Biroul Electoral Central a admis candidaturile a 13 formatiuni politice si a trei candidati independenti. In cadrul unei coferinte de presa a PSD Dambovita, deputatul Carmen Holban a vorbit despre candidatii…

- PSD se mobilizeaza. Circa 40.000 de membri si simpatizanti PSD sunt asteptati sa participe la mitingul pe care PSD il organizeaza vineri, in centrul Craiovei. "Ne vedem maine la miting, in Craiova. Vom fi peste 40.000 de oameni", a scris Claudiu Manda pe pagina sa de Facebook. Potrivit celor declarate…

- ”Cei 40 de parlamentari care au avut cel mai mare impact asupra celor mai importante dezbateri din ultimii cinci ani: respectarea statului de drept in blocul comunitar; transparența decizionala; reglementarea piețelor; abordarea schimbarilor climatice, pentru a numi cateva.”, sunt criteriile luate…

- "Daca va fi nevoie si atat cat va fi nevoie voi merge si in Parlamentul European si voi fi disponibil si pentru Parlamentul Romaniei. De un lucru pot sa va asigur ca, indiferent ce se va intampla pana in 2020, voi fi si candidat pentru Parlamentul Romaniei. Pentru ca proiectul meu este in Romania,…

- Ioana Petrescu, fost ministru al Finanțelor, in prezentvicepreședinte și coordonator al Consiliului de StrategiiGuvernamentale din PRO Romania, a fost prezenta ieri, 14 martie, la sediul din Pitești al filialei județene. In prezența liderului PRO Romania Argeș, Bogdan Ivan, și a echipei coordonatoare a organizației, vicepreședintele partiduluia vorbit despre alegerile europarlamentare și despre deciziileluate in ultima perioada de Guvernul PSD-ALDE. …

- Deputatul Gabriela Podașca va reprezenta PRO Romania in cadrul training-ului organizat de rețeaua tinerilor parlamentari din Parlamentul European – EU40, in vederea pregatirii alegerilor europarlamentare din mai.Cursurile se desfașoara in perioada 5-6 martie și sunt adresate tinerilor politicieni…