Europarlamentare 2019. Dancă (PNL): Vom face denunţ la poliţie. Marian Oprişan face campanie politică în şcoli Danca a prezentat joi, intr-o conferinta de presa, o inregistrare video de la un eveniment organizat la Focsani, 'unde sunt adunati cu forta' elevi de clasa a XII-a, carora li se impart carti cu semnatura lui Marian Oprisan. 'Asistam in aceste zile la o campanie mizerabila, furibunda a celor disperati ca pierd puterea, a celor disperati ca nu mai pot face legi pentru ei, pentru a-i scapa pe infractori si folosesc toate instrumentele posibile legale si ilegale - de la aruncat cu bani, pomeni electorale, pana la presiuni si abuzuri asupra functionarilor publici, asupra angajatilor din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

