Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta la urne la ora 12:00 la scrutinul europarlamentar organizat in Franta metropolitana a fost de 19,26%, cea mai ridicata rata de participare inregistrata la aceasta ora, din 1979 pana astazi, in cazul alegerilor pentru Parlamentul european in Hexagon. Datele preliminare arata o crestere a prezentei…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie sambata la ora 7,00. Timp de 30 de zile, partidele intrate in cursa pentru un loc in Parlamentul European, dar si candidatii independenti au incercat sa convinga electoratul ca merita sa il reprezinte la Bruxelles. Tot in aceasta perioada,…

- Presedintele PMP Traian Basescu, a declarat sambata, la Timisoara, ca daca va castiga alegerile europarlamentare isi va exercita mandatul de deputat in Parlamentul European apreciind ca nu este "corect" sa candidezi si, daca obtii mandatul, sa renunti la el. "Voi pleca la Bruxelles si imi voi exercita…

- Astazi, la Bruxelles, o echipa mixta a Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a avut o prima reuniune cu reprezentanții DG Regio și DG Employment, din cadrul Comisiei Europene pentru negocierea la nivel tehnic privind

- Traian Basescu a declarat ca, in cazul in care va ajunge eurodeputat, va cere ca Parlamentul European sa solicite, spre dezbatere, Comisiei Europene un raport cu privire la fraudarea fondurilor bugetului UE de catre statele membre, document care exista din anul 2016, insa care a fost secretizat,…

- Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului, participa miercuri la conferinta cu tema 'Turism durabil - Politici comune ale statelor membre ale UE', organizata in contextul detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in primul semestru al anului 2019. La eveniment vor fi prezenti experti…

- Preotul Chris Terhes este unul dintre candidații PSD la alegerile europarlamentare. El arata ca a acceptat oferta pentru a merge la Bruxelles sa apere drepturilor romanilor in Europa.Citește și: ULTIMA ORA - CCR a DECIS se ia in discuție sesizarea depusa de Florin Iordache pe completurile…

- Daca Marea Britanie va solicita o extindere a termenului de retragere din Uniunea Europeana, va fi nevoie de "acordul unanim" al statelor membre, a afirmat joi un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de dpa. "Statele membre vor fi cele care vor analiza o astfel de cerere, dand prioritate necesitatii…