Europarlamentare 2019. A fost creată o aplicaţie pentru a-i ajuta să voteze pe cei indecişi Respectiva aplicatie, euandi2019, ii invita pe cetatenii din intreaga Uniune Europeana (UE) sa 'reactioneze la 22 afirmatii' cu caracter politic sau economic. Raspunsurile date ii permit alegatorului sa afle de care partid sau miscare el este mai apropiat in tara sa de origine, dar si in alte tari din Europa, precizeaza un comunicat al IUE. Euandi2019 a fost elaborat de o echipa de 122 de experti si politologi, in jur de cinci din partea fiecarui stat membru, care a recenzat circa 250 de partide si miscari politice in Europa si le-a analizat cu mare atentie programele electorale, potrivit Institutului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

