Europarlamentar: Validarea referendumului va crea mari probleme României la nivel european "Nu este o tema relevanta pentru societatea romaneasca, pentru ca e foarte clar: va fi un rezultat de 90% 'Da'. Nu cred ca aveam nevoie de un asemenea referendum care va crea foarte multe discutii inutile intre noi, cand legile din tara asta erau foarte clare, nu exista vreo problema de niciun fel. Daca mai erau ceva lucruri neclare, ca, de exemplu, tema infiat copii, puteau fi reglementate printr-o lege. E o tema care nu trebuia pusa pe masa. Eu sunt ingrijorat. Rezultatul, daca va fi 'Da' si validat, si tot ne va crea mai mari necazuri din punct de vedere Europa decat orice alta tema, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

