Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PPE Sigfried Mureșan a declarat, sambata, la Sibiu, ca singurul motiv pentru care PSD mai este membru al socialiștilor europeni este acela ca partidele socialiste sunt „la pamant” in Germania, „slabe” in Franța, Italia, in timp ce in Polonia sunt „aproape inexistenți”.„PSD…

- Europarlamentarul PPE Sigfried Muresan a declarat ca singurul motiv pentru care PSD mai este membru al socialistilor europeni este acela ca partidele socialiste sunt la pamânt în Germania, slabe în Franta, Italia, în timp ce

- Peste 1350 de sportivi din 28 de tari europene vor fi prezenti la finalul lunii la Sala Transilvania din Sibiu, unde vor avea loc doua evenimente de amploare: Cupa Internationala de Taekwon-do ITF pentru Copii si Cadeti (25-26 octombrie) si cea de-a noua editie a Cupei Europei la Taekwon-do ITF (26-28…

- Festivalul Tanar de la Sibiu, ajuns la a patra editie, va avea loc in perioada 2 - 11 noiembrie 2018, la Teatrul Gong, iar programul sau cuprinde peste 40 de spectacole sustinute de unele dintre cele mai importante trupe din tari ca Marea Britanie, Polonia, Italia, Bolivia, Germania, Franta,…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, participa la Hamburc, in Germania, la o noua etapa a programului MOLOC – „Low carbon urban morphology”. Lucian Harșovschi a precizat ca Suceava are ca parteneri in acest proiect de eficiența energetica orașele Turin – Italia, Katowice – Polonia, Lille – Franța…

- Muzicianul american Lenny Kravitz va concerta pe 6 mai 2019 la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, eveniment ce va face parte din turneul prin care isi va promova cel mai recent album lansat, „Raise Vibration”, scrie news.ro.Concertul de la Cluj-Napoca va face parte din segmentul european al…

- ”Toate liniile mari de actiune, mentionate si in anii trecuti, raman valabile, daca vorbim de exemplu despre Balcanii de Vest, Caucazul de sud sau despre Asia Centrala si Orientul Mijlociu, unde pozitiile noastre privind procesul de pace raman neschimbate, inclusiv in ce priveste statutul Ierusalimului…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…