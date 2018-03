Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis ca declaratia premierului Viorica Dancila, care a spus ca cei care critica Romania la Bruxelles sunt “autisti”, nu reprezinta disciminare. “Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința…

- Premierul Viorica Dancila spune ca eurodeputata socialista portugheza Ana Gomes a avut declaratii neinspirate cand a spus ca raportul lui Tudorel Toader e un pretext pentru a respinge anticoruptia. Mai mult, Dancila a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, pentru modul in care isi defaimeaza tara.…

- Protestatarii au desfașurat la Cluj-Napoca un steag al UE de mari dimensiuni, 10 metri pe 8 metri. Steagul UE a fost adus de la Munchen, iar clujenii au intonat imnul național și pe cel al UE. La protestul de pe Bulevardul Eroilor au participat circa 200 de persoane,…

- Viorica Dancila a declarat la Romania TV ca eurodeputata socialista portugheza Ana Gomes a avut declaratii neinspirate cand a spus ca raportul lui Tudorel Toader e un pretext pentru a respinge anticoruptia. Mai mult, premierul Romaniei a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, pentru modul in…

- "Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand…

- "A fost o declarație neinspirata a doamnei Ana Gomes. In cazul ei, chiar Portugalia a vrut sa ii retraga imunitatea pentru ca și-a defaimat propria țara. In aceasta privința putem sa o asemanam cu Monica Macovei. Ea este membra a fundației Friends of Europe, patronata de George Soros, deci nu este…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a glumit pe seama deselor schimbari de Guvern din Romania. S-a intamplat dupa o intalnire avuta la Bruxelles cu șefa noului Executiv de la București, Viorica Dancila.

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Premierul Viorica Dancila va fi audiata, marti, de CNCD dupa ce, la o emisiune TV, i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. "Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a decis sa se autosesizeze cu privire la declaratia doamnei Prim-ministru Dancila Viorica Vasilica,…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa uriașa dupa ce a spus ca europarlamentarii care ”dezinformeaza UE sunt autiști”.„Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, în care informatia sa fie luata de la Guvern…

- „Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitați, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastra. Avem datoria sa dovedim ințelegere și umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dancila, potrivit…

- UPDATE Premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze pentru declaratia de joi seara de la tv. Intr-un comunicat de la Guvern, remis vineri dimineata, se precizeaza ca "prin comparația facuta (premierul - n.r.) nu a dorit sa aduca jigniri persoanelor cu tulburari din spectrul autismului". "Premierul…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- „Stiu cat rau ne-a facut doamna Monica Macovei, 9 ani, in Parlamentul European. Am vazut atitudinea dumneaei si acest lucru ne-a creat o stare de tristete, pentru ca probleme sunt in multe tari, fiecare tara isi are problemele ei, dar si le rezolva pe plan intern. Nu vii sa iti parasti propria tara…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Orban a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba. "In foarte scurt timp vom semna un acord, care ne va permite pentru urmatorii 15 ani sa importam peste 4 miliarde de metri cubi…

- Calin Popescu Tariceanu considera ca "ar fi greu de imaginat ca un lider al Partidului Democrat din Statele Unite in vizita la Bruxelles sa afirme despre criticile dure pe care presedintele republican Trump le-a adus Departamentului de Justitie din SUA, nu mai devreme de saptamana trecuta, ca reprezinta…

- Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook, critica modul in care politicienii din opoziției au prezentat reforma justiției in plenul Parlamentului European. Șeful Senatului ii acuza pe aceștia ca au exportat un conflict politic intern și ca au facut mult rau Romaniei. Președintele ALDE mai…

- Eurodeputata Renate Weber, membra a grupului ALDE din Parlamentul European, a criticat-o pe Monica Macovei pentru discursul avut de fostul ministru al Justiției in fața parlamentarilor de la Bruxelles.

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a adresat, in acest weekend, o scrisoare deschisa membrilor Parlamentului European, dupa ce europarlamentarii Monica Macovei și Sven Giegold au organizat o expoziție fotografica despre protestele din Romania, unde au afișat imagini prin care sunt incalcate prevederile Directivei…

- Maria Graini afirma ca țara noastra e sub asediu, dar ca acum exista teren propice pentru a cladi. „Ca europarlamentar umanist, ca om care lupta pentru Romania, in fiecare zi, de peste doua decenii – in viața publica, de-o viața – ca romanca, in Timișoara, București, Bruxelles sau…

- Europarlamentara Renate Weber a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire” cu Radu Tudor, ca o europarlamentara romana a avut o expoziție la Bruxelles. Fara a menționa despre ce expoziție e vorba sau ce reprezentau fotografiile din Romania, europarlamentara liberala a pus aceasta…

- Liviu Avram, redactor-șef adjunct al ziarului Adevarul, a declarat la Digi24 ca nu crede ca autoritațile din Romania nu vor ține cont de mesajele transmise de la Bruxelles, legate de legile justiției, și ca primul semnal „de lupta” in acest sens este numirea lui Darius Valcov in funcția de consilier…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti ca modul de abordare a problemelor din Parlamentul European ar trebui implementat si in Romania, mentionand ca trebuie dialog si solutii. Intrebata ce o recomanda pentru functia de premier, Dancila a raspuns: "In primul rand o alta abordare, o abordare…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- "Eu am fost una dintre membrele delegatiei care a colaborat foarte mult cu doamna Dancila, prin natura faptului ca era coordonatoarea delegatiei - eu aveam patru comisii foarte importante - si ii multumesc pentru incredere si evident ca ne consultam reciproc. De trei ani si jumatate de cand am lucrez…

- Potrivit site-ului integritywatch.eu , care monitorizeaza activitatea oficialilor de la Bruxelles, Viorica Dancila caștiga de la Parlamentul European intre 8.020 E și 19,586 E pe luna, in funcție de diurne/deplasari. In privința venitului, acesta consta in salariu și o categorie de venit declarata…

- PES activists Romania iși manifesta susținerea fața de nominalizarea de catre Partidul Social Democrat a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru al Romaniei.Viorica Dancila este un politician echilibrat și un om de echipa, cu deschidere și ințelegere pentru viziunea social-democrației…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- Executivul european "a derulat o evaluare aprofundata si a decis sa nu avanseze o propunere legislativa pentru a revizui regulile referitoare la accizele aplicate tigarilor", a explicat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Vanessa Mock.UE practica o acciza minima pentru tigarete,…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Un fost ministru al Justitiei cere interventia oficialilor de la Bruxelles in scandalul momentului. Este vorba despre Monica Macovei, care a transmis comisarului pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, o scrisoare in care ii cere interventia imediata in criza de imunoglobulina cu care se confrunta…

- Tudor-Tim Ionescu, vicepreședinte al tineretului ALDE care și-a petrecut multa vreme la Bruxelles, in Parlamentul European, la inceputul carierei sale, a vorbit despre politicienii care ne reprezinta in aceasta instituție.

- Delegația PSD din Parlamentul European se remarca prin apropierea de centrul consensului politic din grupul S&D, fapt ce confirma rolul tot mai important al europarlamentarilor romani in cadrul acestei familii politice, arata o analiza recenta realizata de VoteWatch Europe. Eurodeputații PSD…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele nu…