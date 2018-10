Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD, Claudia Țapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in ședința de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete și efectele lor asupra justiției și ca tema principala este statul de drept in Romania."In calitate de europarlamentar…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se va reuni luni seara la Strasbourg, intr-o sedinta extraordinara care are pe ordinea de zi si situatia din Romania, inclusiv independenta sistemului judiciar. Informeaza News.ro....

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania. "In calitate de europarlamentar al…

- Eurodeputatul PSD, Claudia Tapardel, a afirmat ca este "scandalos" faptul ca, in sedinta de luni a Comisiei LIBE din Parlamentul European, nu se mai dezbat protocoalele secrete si efectele lor asupra justitiei si ca tema principala este statul de drept in Romania.

- Eurodeputatul PSD Emilian Pavel semneaza o scrisoare deschisa adresata liderilor UE, prin care solicita o investigatie a Comisiei LIBE din Parlamentul European sau chiar o dezbatere tematica in plen, in privinta protocoalelor incheiate intre SRI si institutii din Justitie.Emilian Pavel aminteste…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca nu este de acord cu declaratiile contestatarilor ca a fost prima discutie serioasa si deschisa in PSD, informeaza Mediafax. Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv PSD,…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a susținut prin vot, in Parlamentul European, propunerea Comisiei Europene de simplificare a procedurilor rambursarii de TVA pentru micii intreprizatori. Propunerea urmarește sa extinda scutirea de TVA pentru intreprinderile mici de la un regim strict național la un…

- "O atitudine neserioasa, ca si prima solicitare pe care acest domn, care are domiciliu in Anglia, a facut-o. S-a jucat cu o chestiune de o asemenea importanta, si-a dorit escaladarea in spatiul public a unei astfel de situatii, lucru care l-a dus in acest moment la nimic altceva decat sa realizeze…