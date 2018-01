Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- Premierul Tudose ar fi confirmat susținatorilor sai ca nu va demisiona, indiferent de evoluțiile de la Comitetul Executiv Național care va avea loc luni, la București, potrivit unor surse DCNews apropiate premierului. Chiar daca Liviu Dragnea i-o va cere, sau daca partidul o va susține pe Carmen Dan, premierul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sambata, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si-a inceput ultimul turneu de adio prin organizatiile din tara si concluzia cu care pleaca este ca nimeni nu va sustine daramarea Guvernului Tudose, deoarece „PSD a invatat din momentul Sorin Grindeanu”.„Turneul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a afirmat, vineri, la Iasi, ca guvernul "a fost facut de Liviu Dragnea pentru Liviu Dragnea". In opinia sa, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar trebui sa demisioneze din functie "daca ministrul i-o cere"."Acest guvern, va aduc aminte, a fost facut de…

- Liderii PSD se reunesc de urgenta in sedinta, luni, pentru a transa conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Liderul partidului, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanti din partid asupra lui. Sedinta…

- In timp ce Liviu Dragnea alearga prin filiale, intr-o operațiune tipica de campanie electorala, in Palatul Victoria, Mihai Tudose se pregatește. De un razboi pe care il crede final. Fiecare dintre cei doi protagoniști acționeaza conform unui model propriu. Finalmente insa, scopul urmarit este acela…

- Mai mulți membri PSD, printre care Gabriela Firea și Claudiu Manda, considera ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al partidului. UPDATE 10:45: Gabriela Firea: Orice solutie va reiesi va fi mai utila decat instabilitatea actuala Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita intrunirea…

- Zilele lui Mihai Tudose in fruntea Guvernului par sa fie numarate! Liderii din Moldova, acolo unde Liviu Dragnea se afla in aceste momente, au anunțat ca vor ca CEX-ul programat intre 28-31 ianuarie, la Iași, sa aiba loc cat mai repede, saptamana viitoare. Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, spune…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII "Am avut o discutie si la Vaslui si la Bacau si la Suceava…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a afirmat, vineri, la Iasi, ca "atmosfera nu va fi linistita" la sfarsitul lunii ianuarie cand va fi organizat Comitetul Executiv National al PSD, mentionand totodata ca Liviu Dragnea "de cateva luni bune nu mai conduce efectiv partidul".

- "Sa vii la Iasi dupa ce ai ignorat, inclusiv in acest an, un proiect atat de important pentru regiunea Moldovei precum autostrada Iasi - Targu Mures, si sa faci acest tur prin Moldova cand ti-ai batut joc de toate judetele si ai dat firimituri pe ici pe colo, ai dus toti banii in sud, eu cred ca…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a afirmat, vineri, la Iasi, ca "atmosfera nu va fi linistita" la sfarsitul lunii ianuarie cand va fi organizat Comitetul Executiv National al PSD, mentionand totodata ca Liviu Dragnea "de cateva luni bune nu mai conduce efectiv partidul".

- Europarlamentarul Catalin Ivan a afirmat, vineri, la Iasi, ca "atmosfera nu va fi linistita" la sfarsitul lunii ianuarie cand va fi organizat Comitetul Executiv National al PSD, mentionand totodata ca Liviu Dragnea "de cateva luni bune nu mai conduce efectiv partidul". "Sa vii la Iasi…

- Intrebat daca PSD Dambovita sustine ideea restructurarii Guvernului, Corneliu Stefan a raspuns: "In mare parte, da. Da. Este imbratisata pentru ca vrem o structura a Guvernului mai flexibila si o structura a Guvernului care sa fie mai aplicata pentru a pune in practica programul de guvernare pe care…

- Organizatia judeteana PSD Iasi precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis marti, ca urmatoarea intrunire a Comitetului Executiv National al PSD va avea loc in perioada 29-31 ianuarie. "La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat…

- La sfarșitul intalnirii de ieri a social-democraților, președintele PSD, Liviu Dragnea a anunțat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv Național se va intruni, din nou, la Iași. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor fi convocați…

- "Am aflat ca la Iasi, intr-una din ultimele zile ale acestei luni, vor avea loc evenimente istorice. La 100 de ani de la Marea Unire, in anul Centenarului, Iasului i se va 'servi' o sedinta de partid in care s-ar putea decide restructurarea Guvernului si chiar succesorul lui Liviu Dragnea. Dincolo…

- In Romania, doar patru poli urbani ii mai atrag pe romanii ramași in țara: București, Timișoara, Iași și Cluj. In rest, exista Romania paralela. Romania satelor, orașelor și județelor din care romanii pleaca. Cifrele de la statistica arata ca sute de mii de romani iși parasesc domiciliile pentru a se…

- Ionut Lupescu (49 de ani), omul perceput de componentii Generatiei de Aur drept inlocuitorul perfect pentru Razvan Burleanu la sefia FRF, a vorbit despre posibilitatea de a candida la functia de presedinte al Casei Fotbalului. Fostul dinamovist a mai lucrat in trecut la federatie, iar in prezent…

- Zambitor si aparent relaxat, dar alegand sa nu raspunda decat monosilabic intrebarilor venite din partea presei. Asa a aparut Liviu Dragnea la sediul PSD, cu doar cateva zeci de minute inainte de ora la care a fost programat sa inceapa Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat. Intrebat…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. El a apreciat ca in PSD exista oameni competenti si cu vizibilitate, care ar putea…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, susține in tabara social-democrata este nevoie de un Congres extraordinar pentru a se schimba echipa de conducere. Chirica e de parere ca la Comitetul Executiv National al PSD de luni „ar trebui in primul rand sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a scurs,…

- Catalin Ivan, europarlamentar social-democrat, scrie, pe Facebook, despre ziua de luni, cand Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara demisia lui Liviu Dragnea. „Comitetul Executiv National, daca ar fi reprezentativ si ar asculta nemultumirile si ingrijorarile membrilor de partid, despre…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. Doina Pana a demisionat,…

- Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Sos. Kiseleff. In primul rand, CExN urmeaza sa desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. Doina Pana si-a anuntat saptamana trecuta demisia din functia de ministru…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, în sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. „Comitetul Executiv National de mâine, daca ar fi reprezentativ…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a scris, joi, ca un Congres extraordinar al PSD ar avea scopul de a suprima orice forma de opozitie din partid, adaugând ca strategia îi este propusa liderului Liviu Dragnea de consultanti din afara tarii, dar ca acesta nu

- Europarlamentarul Catalin Ivan, cel mai vehement critic al președintelui PSD, Liviu Dragnea, pe care il acuza de autoritarism și atitudini dictatoriale, vine la ” Interviurile Libertatea Live ”, de la orele 11:00. Exclus din partid in urma unor decizii pe care le considera nestatutare, Catalin Ivan…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anunțat, luni, ca il va da in judecata pe președintele PSD, Liviu Dragnea, pentru declarațiile repetate in care afirma ca Ivan nu ar fi membru al formațiunii social-democrate. „Am incercat toate posibilitațile, am mers pe cale statutara, am trimis solicitari, n-am primit…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anuntat, luni, ca il va da in judecata pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru declaratiile repetate in care afirma ca Ivan nu ar fi membru al formatiunii social-democrate, conform Agerpres.

- Europarlamentarul Catalin Ivan s-a prezentat luni dimineața la sediul PSD, de unde a lansat atacuri dure la adresa lui Liviu Dragnea. Acesta a spus ca a venit cu „toate documentele” pentru a demonstra ca inca face parte din PSD. Reacția acestuia vine dupa ce filiala PSD Iași a transmis un comunicat…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca, ''pentru ca nu poți fi social democrat daca ești în dezacord cu Liviu Dragnea'', își asuma ''cu optimism și determinare statutul de social democrat 'apartidic''', adaugând ca a intrat în

- Europarlamentarul Catalin Ivan, provenit din PSD, anunța ca își asuma ''cu optimism și determinare statutul de social democrat 'apartidic'', daca se considera ca ''nu poți fi social democrat daca ești în dezacord cu Liviu Dragnea''. Pe…

- PSD Iasi se dezice categoric de declaratiile “apartidicului” Catalin Ivan, care “se agata in continuare si de PSD si de functia de europarlamentar” si ii cere sa demisioneze. PSD Iasi spune, intr-un comunicat de presa transmis vineri seara, ca Ivan nu mai face parte din organizatia PSD Iasi, fiind exclus…

- Intrebat cum vede rezolutia PSD privind ”statul paralel si ilegitim”, Sorin Grindeanu a raspuns: ”O privesc ca o declaratie si o determinare a PSD pe care a tinut neaparat sa o arate, ca este decis sa duca aceasta batalie”. In ce priveste motivele social-democratilor pentru a adopta rezolutia,…

- Despre partidul-vietate și chipurile sale cioplite Nu cu foarte mult timp in urma, antropologi cunoscuți (C. Levi-Strauss, M. Sahlins) au relatat o intamplare petrecuta in Canada. Se spunea ca un indian din aceasta țara a venit sa faca o vizita la guvernul din Ottawa. Se pare ca indianul, dupa ce a…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, este atacat dur dupa decizia conducerii partidului de a adopta o rezolutie impotriva asa-numitului stat paralel. Europarlamentarul PSD Catalin Ivan afirma ca Dragnea este cel mai notoriu exponent al statului paralel, iar membrii PSD ar trebui sa lupte impotriva presedintelui…

- Viteza cu care se deruleaza evenimentele pare ametitoare, dar nu stim cat de mult rotitele ei se invart in gol. Personajele principale aparent sunt aceleasi. In realitate intra si ies din scena inainte de finalizarea piesei. Foarte putini isi duc mandatul pana la capat. In schimb isi poarta crucile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca, in opinia sa, nu exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar "facut", acest aspect fiind de fapt, in opinia sa, in beneficiul politic al președintelui Klaus Iohannis. "Eu nu cred ca exista vreun membru…

- Liviu Dragnea a avut un scurt discurs, azi, in fața colegilor din PSD din Camera Deputaților. La aceasta ședința a participat și ministrul de Interne, Carmen Dan, care este senatoare. Luni, 13 noiembrie, va ramane o zi de neuitat pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Dupa vizita de la DNA din aceasta…

- Timp de circa doua ore, iesenii au scandat constant lozinci impotriva Guvernului, principalele „tinte" fiind seful PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu. „Rezistam, nu cedam!", „Romania, trezeste-te!", „Vrem anticipate, nu se mai poate!", „Veniti cu noi, va…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca partidul nu a platit niciun leu vreunei firme americane care sa-i faciliteze intalniri in SUA cu oficiali americani. Foto: (c) Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO Întrebat daca PSD a platit 100.000 de dolari unei firme din SUA…

- Victor Ponta il acuza pe Liviu Dragnea ca a facut intervenții pe langa Laura Codruța Koveși și Florian Coldea, incercand sa scape de dosarele penale. Intr-o postare pe Facebook, Victor Ponta il acuza pe Liviu Dragnea ca a incercat sa intervina pe langa Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea pentru a…