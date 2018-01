Stiri pe aceeasi tema

- Daca se ajunge la o instabilitate cronica, România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru. Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru crede ca „PSD-ul ar trebui sa faca astazi ceea…

- Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca Romania are nevoie de un premier care sa sustina anticoruptia sau de alegeri anticipate. "Presedintele Iohannis trebuie sa puna punct jocului lui Dragnea si sa propuna un premier care sa sustina anticoruptia si care sa ceara Parlamentului sa respinga modificarea…

- Stanescu a declarat ca nu iși dorește funcția de premier al Romaniei. Intrebat daca ii va cere partidul sa fie premier, a spus ca este vorba despre o decizie personala. "Deci, e o decizie personala", a precizat acesta. De asemenea, a fost intrebat daca va ramane ministru in urmatorul Guvern.…

- Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul…

- Europarlamentarul Victor Bostinaru afirma ca "aceasta criza la debut de 2018 e cel mai otravit cadou pe care partidul il putea face Centenarului Marii Uniri". Victor Bostinaru crede ca ”PSD ar trebui sa faca astazi ceea ce n-a facut in nici una din cele doua ocazii, cand a nominalizat candidatul…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern in conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cat se poate de repede un guvern profesionist care…

- Se anunta 'apocalipsa' in PSD dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia din functia de premier ca urmare a retragerii sprijinului politic. Secretarul general al PSD, Niculae Badalau, a facut o previziune sumbra in direct la Romania TV si a spus ce s-a intamplat in sedinta.Citește și: Decizia…

- Liviu Dragnea lasa sa se ințeleaga ca ultimele acțiuni ale lui Mihai Tudose au fost ordonat de ”personaj veninos”. Șeful PSD a refuzat sa spuna, deocamdata, cine e, dar a anunțat ca urmatorul premier al PSD nu va mai putea fi atins de personajul ”dintr-o instituție a statului care a facut și face…

- Victor Ponta, fostul prim-ministru, a primit joi cetatenia Republicii Serbia, el fiind un apropiat al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o ‘calitate onorifica si onoranta’, dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. ‘Eu…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul…

- Premierul Mihai Tudose a anunțat, miercuri, ca are un nou consilier in persoana fostului component al „Generației de Aur” a Romaniei, Gheorghe Popescu. Acesta va fi consilier pe probleme de relație cu UEFA și organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020. „Am gasit niste oameni extraordinari…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr o emisiune la Antena3 ca astazi fotbalistul Gica Popescu a acceptat sa fie consilierul sau. "In 2013, Romania s a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s a facut nimic. Ne trebuiau…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov a acuzat sambata SUA ca incalca un tratat major privind armamentul prin vanzarea catre Japonia a unui sistem de aparare antiracheta, relateaza AFP. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine…

- Se asteapta ca anul care vine sa fie pentru politica internationala un an de schimbari si de noi sperante. Acest lucru are pentru diferite tari motive diferite. Intr-o serie de tari europene vor avea loc alegeri pentru seful statului. Si americanii se vor duce la sectiile de votare, dar pentru ei acestea…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- MAE a raspuns scrisorii comune a ambasadelor care criticau reforma justiției in Romania, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe spunand ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui…

- Turneul national Toti K1 pentru Romania - Unirea, Visul unei Natiuni, alaturi de Nicolae si Tudor Furdui Iancu, Paula Seling, Proiect K1, Tuan, Iuliana Tudor, Mihaela Radescu, Vlad Radescu, Sorin Francu, Daniel Lazar si grupul Crai Nou va incepe pe 19 decembrie 2017

- ”Aceasta magistrala cu siguranta va fi gata in anul 2020, pana in anul 2020, adica va fi gata la timp pentru angajamentul care il are Romania cu activitatile din anul 2020”, a spus Felix Stroe la inceputul sedintei de Guvern.El fusese intrebat de premierul Mihai Tudose cand va fi gata magistrala…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care a comentat propunerile de modificare a legilor justitiei si Codului de Procedura Penala.Citeste si: Un fost director SIE RUPE TACEREA: Aranjament SOC intre Casa Regala si Guvern,…

- Romania se pregateste de alegeri anticipate. Anuntul a fost facut de un lider marcant al opozitiei si anume presedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta a anuntat faptul ca PNL va face toate demersurile pentru a se ajunge la un asemenea scenariu. Conform liderului PNL acesta este singurul demers ce ar…

- Agent Green publica astazi al doilea episod s1t din seria de investigatii intitulata "Un Masacru National / Out of Control" pentru a atrage atentia publicului larg si pentru a responsabiliza Ministerul Mediului sa protejeze strict toate cele 13 parcuri nationale din Romania s2t. In acest nou episod…

- Diplomatul a transmis un mesaj scurt, dar emoționant și sincer, tuturor romanilor cu ocazia Zilei Naționale. ”In ajunul Centenarului Marii Uniri, doresc sa urez tuturor romanilor ințelepciune, echilibru și mai cu seama indeplinirea dezideratului de unitate ințeleasa sub toate aspectele. Unitate…

- Percheziții in Romania și Spania. Tinere din Cluj, racolate pentru prostitutie Politistii si procurorii au facut, luni, mai multe perchezitii in Romania si Spania pentru destructurarea unui grup infractional specializat in trafic de persoane, proxenetism si spalarea banilor. Conform IGPR, au fost…

- Asociația UNIREA-ODIP ar putea fi sancționata cu o amenda in valoare de 30 de mii de lei pentru colectarea semnaturilor și datelor personale ale cetațenilor care se pronunța pentru unirea Moldovei cu Romania. Acest fapt l-a comunicat in cadrul unei conferințe de presa președintele Asociației, Vlad Bilețchi.…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a indemnat luni clasa politica germana sa revina la masa negocierilor pentru formarea unui nou guvern și a respins, in numele stabilitații Germaniei și a Europei, ideea unor alegeri legislative anticipate in perioada urmatoare, relateaza AFP. Nu…

- Pe 26 mai, fostul ministru al Energiei, Constantin Nita (PSD), a fost condamnat de instanta suprema la patru ani de inchisoare pentru trafic de influenta. Decizia nu este definitiva. De-a lungul procesului, fostul demnitar PSD a susținut ca procurorii au facut presiuni asupra martorilor si ca fusese…

- Toți angajatorii din România sunt obligați de Guvern, printr-o decizie luata pe ascuns, sa deschida negocieri colective cu angajații în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017 pentru refacerea contractelor de munca.

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri va ajunge sambata la Paris si va fi primit de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, a anuntat Presedintia Frantei, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro. Saad Hariri a demisionat la inceputul lunii noiembrie din functia de…

- Premierul Mihai Tudose s-a laudat si miercuri, in sedinta de Guvern, cu nivelul cresterii economice pe trimestrul III. De remarcat insa a fost faptul ca, desi sedinta a inceput la aproape 3 ore de la publicarea raportului MCV pe Justitie, care are concluzii dure, premierul nici nu l-a mentionat.…

- A plans cand s-a asezat pe banca, dupa ce a fost schimbat, dar colegii l-au incurajat. A facut-o apoi si publicul, la meciul cu Hapoel. Denis Alibec sufera, are probleme medicale, dar vrea sa treaca peste ele. Risca mult, pentru ca este incapatanat! Asta spun colegii. Ca vrea sa joace la nivelul la…

- Ionut Negoita l-a vandut pe Valentin Costache la CFR Cluj pentru o suma de aproximativ 800.000 de euro. Traducere: cum devine Dinamo, echipa cu 18 titluri in prima liga, o formatie ridicola care are sau va avea un singur obiectiv, calificarea in play-off de pe locurile 5 sau 6. Totul sub comanda patronului…

- Senatorul liberal de Timis Alina Gorghiu spune ca isi doreste pentru Romania un guvern liberal, si nu unul tehnocrat si ca presedintele PNL, Ludovic Orban, poate oricand sa preia conducerea executivului.

- Situatie stânjenitoare pentru ministrul de Finante. Invitat la Sinteza zilei, acesta a început sa plânga în momentul în care vorbea despre masurile adoptate de Guvern. Printre lacrimi, Ionut Misa a dat asigurari ca salariile nu vor scadea. ”Am…

- Sondajul da un semnal clar ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu. 71,52% dintre cei care au raspuns sondajului susțin relocarea urșilor din zonele in care coboara in munții din Romania unde nu mai e semnalata existența lor. Numeric, ei reprezinta 9883. 28,48% susțin ca problema urșilor…

- Razvan Marin a fost trimis la nationala de tineret pentru meciul de vineri cu Portugalia, din preliminariile EURO 2019. Cosmin Contra si Daniel Isaila au convenit asupra acestui lucru, dupa ce seletionata U21 a ramas fara Nedelcu si Dulca, ambii accidentati. Daniel Isaila a ramas fara doua piese de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, dupa participarea la o gala a Asociației Municipiilor din Romania, ca s-ar impune o amanare semnificativa a modificarilor legislatiei fiscale, despre care ministrul Finanțelor spunea ca se vor adopta miercuri, in ședința de Guvern, șeful statului precizand…

- Primele doua forțe politice în Republica Moldova sunt Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate. Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSRM ar acumula 44,5% din voturi, iar PAS – 22,9%. Partidul Democrat ar obține 5,5% din voturi, iar PPPDA –…

- Dupa ce au ajuns la un consens si au reparat problemele aparute in mariaj, Oana Roman si Marius Elisei s-au axat pe dificultatile financiare! Magazinul de haine detinut de fiica fostului premier al Romaniei a intrat in faliment, asa ca Oana si-a gasit un job de PR, cum spune ea pe Facebook, in timp…

- Intrebat ce pozitie are in legatura cu modificarile la legile Justitiei, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca ministrul Justitiei a reusit sa demonstreze "ca se poate si mai netransprarent si mai neclar, si mai incert decat pana acuma. Niciodata n-am avut, pana acum, o astfel de procedura viciata…

- Pentru construirea penitenciarului de la Unguriu, terenul pe care au functionat cele doua unitati militare va fi trecut din administrarea Ministerului Apararii in cea a Ministerului Justitiei, printr-o hotarare de Guvern, aflata pe ordinea de zi a sedintei de miercuri. ”In vederea indeplinirii…

- Capitanul echipei Dinamo Bucuresti, Paul Anton, isi asuma vina pentru rezultatele din ultima vreme si spune ca suporterii formatiei din Soseaua Stefan cel Mare au dreptul sa fie nemultumiti. Mijlocasul in varsta de 26 de ani i-a luat apararea si lui Vasile Miriuta. "Fanii au tot dreptul sa protesteze.…

- De mai multe ori, in Parlamentul Romaniei am atras atentia asupra crizei lemnelor de foc si a pretului foarte mare la care au ajuns. Aceasta criza afecteaza din ce in ce mai mult locuitorii din Muntii Apuseni, din toate zonele de munte, precum si peste 35% din populatia Romaniei. In conditiile in care…

- 16 mape profesionale ale unor miniștri și magistrați ar fi fost sustrase de la Ministerul Justiției, in perioada 2006-2007, afirma Cristian Diaconescu, fost deținator al portofoliului, care susține ca s-a numarat printre victime. ”Romania libera” a incercat sa verifice cateva cazuri punctuale. ”In perioada…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Iași, ca va face din ce in ce mai des apel atat la Guvern, dar și la decidenții locali cat și cei de la nivel central pentru a acorda mai multa atenție Centenarului Marii Uniri. …

- Scandalul din PSD e departe de a se incheia! Un fost ministru al Finantelor, actual senator si sef al Comisiei de buget finante l-a facut praf pe actualul ministru al Finantelor, Ionut Misa. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Eugen Teodorovici l-a ridiculizat pur si simplu…

- Razvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, sustine ca in mandatul sau de 10 luni a reusit sa deblocheze “cele mai mari proiecte de infrastructura din Romania”. Intr-o postare pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Razvan Cuc scrie ca mandatul sau a fost “un timp extrem de scurt”,…