Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Șerban Nicolae arata, intr-o postare pe Facebook, ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene ar trebui sa demisioneze dupa declarațiile facute ieri in cadrul dezbaterilor din Comisia pentru Libertați civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European. Parlamentarul roman precizeaza…

- Stolojan susține ca nu exista momentan un risc imediat pentru Romania, ca in cazul Ungariei sau Poloniei. "Deocamdata Romania nu se afla in stadiul Poloniei sau Ungariei in care sa fi avut mai multe etape parcurse in dialogul cu Comisia Europeana despre respectarea statului de drept. Sunt niște etape…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel considera ca Romania este discriminata la nivelul Uniunii Europene prin organizarea a doua evenimente importante in aceasta saptamana in Parlamentul European, ambele referitoare la situatia din tara noastra, la reforma sistemului judiciar si la statul de drept.…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se reuneste, luni seara, la Strasbourg, intr-o "sedinta extraordinara" pe tema situatiei din Romania, inaintea dezbaterii din plenul PE referitoare la protestele din 10 august si statul de drept. Potrivit…

- Europarlamentarul PNL, Marian Jean Marinescu, a declarat duminica, la Craiova, ca pe 27 septembrie Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European (PE) va discuta, la propunere sa, despre ce s-a intamplat in Romania pe 10 august, discutii la care va participa…

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber califica drept un “gest mizerabil” postarea facuta de consilierul premierului Viorica Dancila. Europarlamentarul mai spune și ca postarea facuta de Valcov contravine legii iar politicianul PSD ar trebui sa iși dea demisia. Europarlamentarul ALDE Renate Weber considera…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu sugereaza, într-o postare publicata pe Facebook, ca opinia critica a Comisiei de la Veneția este una comandata de "statul paralel" din România și este destinata exclusiv consumului politic intern.

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca premierul Viorica Dancila se intoarce la Bruxelles, unde se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, cu un bilant rusinos: inflatie si deficit record, indepartarea de zona euro, absorbtie scazuta a fondurilor europene, legi antijustitie, pregatire…