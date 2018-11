Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatorul mesaj: Am aflat abia dupa o saptamana de suspans ca ordonanța de clasare invocata de ministrul justiției…

- "Nu trebuie sa fiu eu multumita si nu trebuie sa spun eu daca acest lucru este bun sau rau. Avem ministrul Justitiei, a facut o propunere documentata, vom vedea care este cursul de acum incolo", a declarat Viorica Dancila, joi, inainte de sedinta BPN al PSD, intrebata daca este "multumita" de propunerea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca, miercuri, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu toti procurorii care detin functii de conducere in parchetele din Romania.Intrevederea a fost stabilita in august, in cadrul discutiilor pe care Tudorel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este așteptat sa prezinte zilele acestea rezultatele evaluarii procurorului general Augustin Lazar, avand in vedere ca procedura a fost demarata pe 25 august, iar ministrul a anunțat ca va dura 30 de zile, anunța Mediafax.Pe 25 august, ministrul Justiției,…

- "La fel ca alti parteneri internationali si state membre, noi am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea acestuia de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta primordiala si urmarim indeaproape evolutiile", a mentionat purtatorul de…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat sambata, pe Facebook, ca declanșeaza procedura legala pentru evaluarea activitații desfașurate de catre procurorul general, Augustin Lazar.„Declanșez procedura legala pentru evaluarea activitații manageriale desfașurata de catre procurorul general…

