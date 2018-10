Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa proiectul de suplimentare a ajutorului pentru fermierii romani care au inregistrat pierderi din cauza virusului pestei porcine africane, Executivul de la Bucuresti a mai votat, sustine eurodeputatul Siegfried Muresan, si "reducerea cu 8,5 milioane de euro a alocarilor pentru masuri de urgența…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține ca guvernul Dancila a votat taierea fondurilor pentru despagubirea fermierilor afectați de pesta porcina. Europarlamentarul PNL a propus o suplimentare cu 110 milioane de euro a acestor fonduri, dar reprezentanții Guvernului Romaniei s-au opus la marirea fondurilor…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca Guvernul Dancila a votat in Consiliul UE reducerea alocarilor pentru fermierii afectati de pesta porcina africana in Bugetul UE 2019. In urma cu cateva zile, Siegfried Muresan a solicitat in Parlamentul European cresterea cu 110 milioane de euro a alocarilor…

- Ministeru Agriculturii vrea sa despagubeasca fermierii din Romania cu o suma record de bani.Ministerul Agriculturii vrea sa instituie o schema de ajutor de stat de 80 milioane euro pentru compensarea pagubelor cauzate de pesta porcina africana in gospodariile populatiei, potrivit unui proiect…

- Dacian Cioloș continua sa atace Guvernul Dancila in loc sa vina cu soluții concrete pentru a rezolva criza pestei porcine. DCNews i-a solicitat pe rețeaua sociala cea mai utilizata de acesta, expunerea unui plan de masuri, insa DCNews nu a primit niciun raspuns de la fostul premier. ''Se pare…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca s-au luat masuri privind acordarea sprijinului financiar pentru persoanele care au fost afectate de pesta porcina, menționand ca suma disponibila este de 200 milioane lei."Vom lua masuri de sprijin financiar pentru toți…

- Gestionarea crizei pestei porcine africane de catre Guvernul PSD – ALDE este un amestec toxic de incompetenta si ticalosie. Pe langa faptul ca nu este in stare sa stopeze raspandirea molimei, Executivul condus de Viorica Dancila inrautateste situatia. Pe de o parte, lipsa de comunicare publica genereaza…

- Deputatul european Siegfried Muresan PPE PNL a depus doua amendamente la Proiectul de buget al Uniunii Europene UE pentru anul 2019 prin care solicita alocarea, in total, a 110 milioane de euro pentru despagubirea fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene afectati de pesta porcina africana,…