- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a anuntat, joi, ca a solicitat oficial, in Parlamentul European, 110 milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru a ajuta fermierii romani afectati de pesta porcina. Acesta a avertizat, insa, ca banii vor fi primiti numai in cazul in care autoritatile…