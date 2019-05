Europarlamentar de profesie: cine aspira la al patrulea mandat in Parlamentul European?

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul european Siegfried Muresan PNL , vicepresedintele Comisiei pentru bugete din Parlamentul European si candidat pentru un nou mandat, ne a vorbit despre realizarile din primul sau mandat si despre obiectivele Partidului National Liberal in viitorul Parlament European. Care sunt cele mai important…

- Kovesi provoaca un scandal imens la Antena 3. Invitații emisiunii ”Subiectiv” s-au certat pe tema numarului de voturi din Comisia LIBE din Parlamentul European. Tot scandalul a inceput de la o afirmație a liderului PACT. Sebastian Burduja. Acesta a susținut ca Maria Grapini a subtilizat voturi la…

- PNL a intrat in campania pentru alegerile europarlamentare de pe 26 mai 2019, cu 43 de candidați, lista fiind deschisa de fostul prezentator Realitatea TV Rareș Bogdan, urmat de primarul Municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, și de actualul europarlamentar Siegfried Mureșan. A patra poziție e ocupata…

- Parlamentul European dezbate din nou luni, 15 aprilie, situația statului de drept din Romania in ședința plenara care se va reuni la Strasbourg. Maria Grapini a luat cuvantul și a precizat: „E un esec aceasta dezbatere, suntem 20 de persoane aici. Liderii cei mai critici la adresa Romaniei…

- Negocierile intre Parlamentul European si Consilliul UE pentru desemnarea viitorului sef al Parchetului European, vor continua, cel mai probabil, dupa alegerile europarlamentare din 26 mai. Atunci cand sansele Laurei Codruta Kovesi vor fi mai mari, a declarat europarlamentarul Siegfried Muresan pentru…

- Biroul Electoral Central (BEC) a aprobat joi listele cu 218.000 de semnaturi depuse de europarlamentarul neafiliat Catalin Ivan pentru a inscrie noul sau partid politic - PRODEMO - in cursa electorala pentru Parlamentul European, potrivit unui comunicat al formatiunii politice transmis AGERPRES. …

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a afirmat, vineri, la Focsani, ca in urmatorul mandat si-a propus sa promoveze vinurile din Vrancea in Parlamentul European. "In urmatorul mandat voi organiza,...

- Comisia pentru bugete si Comisia pentru afaceri economice si monetare au adoptat miercuri Raportul preliminar al Parlamentului European privind infiintarea Fondului Monetar European (FME), cu rolul de a proteja Uniunea Europeana (UE) de o eventuala criza economica si financiara, potrivit unui comunicat…