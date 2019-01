Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Junker, ''face jocuri cu ochii la alegerile europene care urmeaza'', apreciaza europarlamentarul ALDE Renate Weber miercuri intr-o postare pe Facebook. Politiciana...

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a scris miercuri, pe Facebook, ca președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, &"face jocuri&" electorale atunci când afirma ca are rezerve privind pregatirea României pentru preluarea

- Europarlamentarul ALDE Renate Weber a scris miercuri, pe Facebook, ca președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, „face jocuri” electorale atunci cand afirma ca are rezerve privind pregatirea Romaniei pentru preluarea președinției Consiliului UE.„Donald Tusk, presedintele Consiliului…

- Presedintia romana a Consiliului UE va avea sarcini de ''extraordinara dificultate'' si survine ''intr-un moment crucial pentru viitorul UE'', a subliniat miercuri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker dupa reuniunea pe care comisarii europeni au avut-o…

- Dupa intrevederea avuta cu presedintele Comisiei Europene, urmata de dejunul de lucru cu membrii Colegiului Comisarilor, la care au participat reprezentantii Guvernului roman aflati la Bruxelles, Viorica Dancila a iesit in fata presei, impreuna cu inaltul oficial european, Jean-Claude Juncker, si cu…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a criticat o afirmatie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit careia Europa ar trebui sa celebreze impreuna Centenarul Marii Uniri al Romaniei, oficialul de la Budapesta sustinand ca Juncker s-a dovedit a fi ''nepotrivit'' pentru…

- Europarlamentarul PSD Claudia Tapardel le-a trimis o scrisoare deschisa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in care afirma ca este nedrept ca Romania sa fie vizata de MCV in contextul in care exista coruptie in toate tarile europene.

- Premierul Viorica Dancila a discutat, joi, la Palatul Victoria, cu secretarul general al Comisiei Europene și cu șeful de cabinet al președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre stadiul pregatirilor Romaniei pentru preluarea in 2019 a președinției rotative a Consiliului UE.Premierul…