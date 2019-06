Stiri pe aceeasi tema

- Expozitia retrospectiva "Brancusi", curatoriata de Doina Lemny, spectacolul "Rinocerii", regizat de Robert Wilson, dezbatere cu Mircea Cartarescu, concerte Ada Milea si Angela Gheorghiu, dar si "Videogramele unei natiuni" - cu filme regizate de Liviu Ciulei, Lucian Pintilie sau Corneliu Porumboiu…

- O masina second hand din trei (29,4%) cumparata in primele cinci luni, in Romania, avea kilometri dati inapoi, releva un studiu de specialitate, intocmit de catre reprezentantii unei platforme online, citat de Agerpres. Potrivit sursei citate, pentru cele 1.212 masini incluse in studiu, a caror valoare…

- Cantaretul și actorul Mihai Margineanu a declarat ca și-a luat licența de pilot și și-a cumparat un mic avion Cessna cu patru locuri pentru a putea ajunge mai ușor la concerte și a reduce timpul de transport. ”Romania este o țara mica, dar lipsa autostrazilor o face sa fie mare”, a spus Margineanu duminica…

- Cand, intr-o frumoasa dimineața, milioane de barbați din multiple țari din jumatatea nordica a continentului african se trezesc cu un unic gand, acela de a se muta in Europa, sigur-sigur, extrem de sigur, nu poate fi vorba despre ceva pur intamplator. Iar daca nu este intamplator, haideți sa credem…

- O propunere legislativa privind majorarea valorii nominale maxime a tichetului de masa de la 15 la 20 de lei a fost depusa la Parlament de mai multi deputati PSD. Proiectul modifica Legea nr.165/2018, in sensul actualizarii valorii nominale a tichetului de masa la 20 de lei. "Valoarea…

- Reprezentanti ai Asociatiei "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatiei "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si ai Asociatiei "Initiativa pentru Justitie" se vor intalni, joi, la Bruxelles, cu oficiali ai Comisiei Europene si Parlamentului European, inclusiv cu vicepresedintele…

- Tanara creație contemporana va fi din nou prezenta in cafenelele și spațiile alternative din Timișoara din 15 pana in 21 aprilie! O adevarata sarbatoare a Europei și a multiculturalitații in oraș, Cafekultour propune o saptamana intreaga de spectacole cu artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania,…

- Doina Lemny, doctor in istoria artei, muzeograf-cercetator la Muzeul National de Arta Moderna, Centrul Pompidou din Paris, declara intr-un interviu acordat News.ro ca evaluarea la 11 milioane de euro a "Cuminteniei Pamantului" este corecta pentru Romania deoarece, spune fosta membra in comisia de negociere…