- Europa are nevoie de o abordare mai dura privind imigratia, pentru a putea limita amenintarea crescanda a populistilor de dreapta, a declarat Hillary Clinton, facand apel ca liderii Uniunii Europene sa le arate electoratelor ca nu mai pot „asigura adapost si sprijin.”

- Hillary Clinton spune ca Europa trebuie sa se ocupe mai decisiv de imigrație. Consecința ar fi un val mai puternic de mișcari populiste de dreapta. Intr-un interviu cu The Guardian, Clinton a laudat...

- Partidele populiste au reusit triplarea sustinerii electorale in Europa in ultimii 20 de ani, obtinand suficiente voturi pentru a detine functii guvernamentale in 11 tari si contestand astfel ordinea politica pe continent, arata o analiza efectuata de experti in colaborare cu ziarul The Guardian.…

- Liderii partidelor de extrema dreapta din Europa de Est s-au reunit la Sofia, pentru a pune la punct o strategie comuna inaintea alegerilor pentru Parlamentul European de anul viitor. La discuții participa și Marine Le Pen, lidera Partidului Național Francez.

- Protestatari din intreaga Germanie s-au strans, sambata, la Berlin pentru un marș impotriva rasismului, xenofobiei și extremei-drepte intr-unul dintre cele mai mari proteste din țara din ultimii ani, informeaza Hotnews, citand The Guardian. Asta, in contextul in care duminica peste 9,4 ...

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta), a propus luni formarea unui bloc comun in cadrul Parlamentului European cu partidul premierului ungar Viktor Orban, transmite AFP. "Invit cu placere prim-ministrul ungar Viktor Orban si partidul sau…