Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene ar putea impune un nou rand de sanctiuni impotriva Rusiei, in urma incidentului dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov, a declarat marti Norbert Roettgen, membru al partidului condus de cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters.

- Fostul comandant al fortelor americane in Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat miercuri impotriva unui "extrem de posibil" conflict armat intre Statele Unite si China in Oceanul Pacific, relateaza AFP. "Cred ca peste 15 ani, nu este inevitabil, dar extrem de posibil, sa fim in razboi…

- Fenomenul imbatranirii populatiei in Europa ar putea induce restrangeri permanete de politici monetare, ceea ce ar duce la aparitia unor lungi perioade de recesiune si recuperari mai slabe, a declarat economistul sef al Bancii Centrale Europene, citat de Reuters.

- Oficialii italieni trebuie sa inceteze sa puna moneda euro sub semnul intrebarii si "sa se calmeze" in dezbaterea lor despre buget pentru ca deja au provocat pagube firmelor si cetatenilor, a declarat sambata presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, relateaza Reuters. Guvernul…

- Oficialii italieni trebuie sa inceteze sa puna moneda euro sub semnul intrebarii si "sa se calmeze" in dezbaterea lor despre buget pentru ca deja au provocat pagube firmelor si cetatenilor, a declarat sambata presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste. Vehiculele…

- Zona euro trebuie sa se pregateasca de un impact semnificativ, daca masurile protectioniste anuntate de SUA si China sunt implementate, a avertizat Mario Draghi, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), in Parlamentul European, transmite Reuters. "Deocamdată nu ştim la ce nivel vor ajunge…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat vineri ca relaxarea sanctiunilor internationale impuse Rusiei, inainte de solutionarea conflictului privind Crimeea, ar insemna o infrangere pentru dreptul international, relateaza site-ul agentiei Reuters.