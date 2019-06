Europa trebuie să dialogheze cu Rusia, susţine Emmanuel Macron (presă) "Este necesar ca Europa sa dialogheze cu Rusia" care trebuie, la randul ei, "sa faca eforturi", a afirmat presedintele Frantei Emmanuel Macron intr-un interviu acordat marti canalului public de televiziune elvetian RTS, transmite AFP. "Europa, in aceasta ordine multilaterala pe care o sustin, are nevoie sa reconstruiasca o noua gramatica a increderii si securitatii cu Rusia si nu trebuie ca acest lucru sa se intample doar prin intermediul Aliantei Nord-Atlantice", a apreciat seful statului francez. "A fost un gest militar, nu putem pretinde ca nu s-a intamplat nimic", a mai afirmat Macron, facand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

