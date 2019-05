Europa și climatul, pe agenda discuțiilor Reuniunii Bilderberg, în această săptămână, în Elveția Grupul Bilderberg, care reunește în fiecare an, într-o foarte mare discreție, personalitați politice și economice europene și nord-americane, se reunește joi în orașul elvețian Montreux, scrie AFP. Pe agenda discuțiilor - Europa și climatul.



Printre participanți figureaza Jared Kushner, ginerele și consilierul președintelui american Donald Trump, premierul olandez Mark Rutte, ministrul german al Apararii Ursula von der Leyen, ministrul francez al Economiei Bruno Le Maire, directoarea generala a Unesco Audrey Azoulay, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg și fostul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Summitul de la Sibiu, in presa internationala Foto: presidency.ro Presa internationala abordeaza în termeni realisti summitul european de ieri de la Sibiu. Analizele sunt presarate cu opinii critice, toate plecând de la provocarile cu care se confrunta în prezent Uniunea…

- Aproximativ 241 de milioane de europeni au fost expusi de dezinformarea promovata pe retelele de socializare online de conturi provenite de Rusia, inainte de alegerile pentru Parlamentul European, sugereaza o analiza a companiei SafeGuard Cyber. Conform analizei, nu a existat un scop general,…

- Presedintele Senatului, Calin-Popescu Taricenau a discutat la „Adevarul Live” mai multe subiecte privind politica europeana, printre care relatia cu NATO, Brexit sau curentul populist din unele tari. Liderul ALDE a vorbit si despre Rusia, si a explicat ca amenintarea Moscovei pentru estul Europei este…

- Generalul Eberhard Zorn, seful Statului Major General al Germaniei, vede Rusia drept “o mare amenintare” la adresa pacii in Europa, informeaza sambata agentia dpa. Generalul german se referea la ocupatia provinciei ucrainene Crimeea de catre Rusia, la situatia din estul Ucrainei, la otravirea fostului…

- Fostul ambasador al Poloniei în Republica Moldova între anii 2010-2012, dar și în România, între 1993 și 1999 a acordat un interviu postului de radio Europa Libera din Chișinau, unde au discutat despre UE, Brexit corupție și despre distanța dintre Republica Moldova…

- Au trecut 20 de ani de la începutul bombardamentului asupra Iugoslaviei de catre forțele NATO. La prima vedere, ceea ce s-a întâmplat în Balcani este bine cunoscut: revoluția democratica din Iugoslavia, care a anunțat cursul integrarii euro-atlantice drept principala prioritate…

- Economia germana va inregistra in acest an un avans de doar 0,8%, fata de 1,5% cat se preconiza in luna noiembrie a anului trecut, din cauza unei cereri mai slabe pe principalele piete de export, a apreciat, marti, Consiliul inteleptilor - cei cinci economisti care sfatuiesc Guvernul de la Berlin.…

- „Pentru o Renastere europeana” isi intituleaza Emmanuel Macron scrisoarea catre cetatenii Uniunii Europene. Este un document fara precedent. Presedintele francez se adreseaza fiecarei tari in limba proprie. Asadar, scrisoarea este publicata si in limba romana. Este un document programatic. Se aminteste…