Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile diesel, INTERZISE OFICIAL, romanii au intrat in PANICA: Anunțul a fost facut de Comisia Europeana, masura a intrat in vigoare Era masinilor pe motorina se apropie de final. O spune chiar comisarul european pentru piata interna si industrie, care considera ca, in cativa ani, acestea nu vor mai…

- Intr-un articol pentru site-ul de afaceri MarketWatch, miliardarul om de afaceri Soros a declarat ca UE se va confrunta cu dificultați la fel ca fosta Uniune Sovietica, daca oamenii nu vor acționa pentru o salva. "Europa este intr-un somnambulism al uitarii și europenii trebuie sa se trezeasca inainte…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii a susținut, la starea națiunii celebrul discurs privind "Starea națiunii". Cu aceasta ocazie a confirmat ca la finalul acestei luni se va intalni din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat joi seara ca a stabilit locul summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, programat la sfârsitul lunii februarie, precizând ca detaliile vor fi prezentate saptamâna viitoare, relateaza

- Discutiile care se deruleaza in prezent intre inalti functionari chinezi si americani la Beijing pentru reglarea diferendului comercial dintre cele doua tari "merg foarte bine", a scris presedintele american Donald Trump marti pe Twitter, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Liderul de la Casa…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a fost intrebat ieri cum va afecta retragerea trupelor americane din Siria Israelul. Președintele a raspuns precizand ca ,,dam Israelului 4.5 miliarde $ in fiecare an pentru securitate, așa ca ,,Israelul va fi foarte bine", informeaza Haaretz .