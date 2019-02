Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este deschisa dialogului, dar nu va bate la usi inchise, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul discursului sau anual sustinut miercuri in fata celor doua camere reunite ale Parlamentului rus, cu referire la relatiile in prezent tensionate dintre Federatia Rusa si SUA, dupa retragerea…

- Alianta Nord-Atlantica pregateste masuri defensive in contextul anularii Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), afirma secretarul general, Jens Stoltenberg, oferind asigurari ca nu vor fi aduse arme atomice suplimentare in Europa, desi Rusia consolideaza arsenalul balistic neconventional."Masurile…

- Dependența de gaze rusești divizeaza Europa, iar interesele sunt tot mai mari. Acuzata de legaturi mult prea stranse cu Vladimir Putin, Ungaria reacționeaza prin vocea ministrului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului. El a lansat un atac la adresa celor care ii condamna țara, dar care coopereaza…

- Rusia a luat o decizie șocanta! In saptamanile care urmeaza, țara condusa de catre Vladimir Putin se va deconecta de la rețeaua globala Internet. Deconectarea va fi de scurta durata și face parte din planurile Moscovei de a se pregati pentru un eventual razboi cibernetic.

- Expertii Institutului National pentru Cercetare in Domeniul Apararii din Suedia au publicat un raport in care sustin ca Rusia se pregateste de un razboi in toata regula. Ei au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat miscarile si exercitiile realizate de fortele armate ale tarii…

- Rusia a reusit „sa insufle viata noua” in NATO prin faptul ca i-a dat un motiv sa isi accelereze expansiunea militara in Europa de Est si a permis Statelor Unite sa-si intareasca amprenta pe continent, a declarat generalul in retragere David Petraeus, fost sef al CIA, potrivit Mediafax. Toate aceste…

- 'Sper ca aceasta pagina a fost intoarsa', a declarat Vladimir Putin in fata jurnalistilor la Kremlin, alaturi de premierul grec Alexis Tsipras. Vladimir Putin a subliniat importanta relatiilor economice bilaterale, mai ales in domeniul energetic. Federatia Rusa asigura mai mult de jumatate din necesarul…

- Menținerea sau incetarea Tratatului INF (Fortelor nucleare intermediare) nu va afecta in niciun fel planurile privind Europa ale președintelui rus Vladimir Putin. Comentand pentru obozrevatel.com posibila ieșire a SUA din Tratatul INF, istoricul american de origine rusa, Yuri Felshtinsky, a remarcat…