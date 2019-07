Stiri pe aceeasi tema

- Valul de caldura care afecteaza Europa continua, la Paris fiind inregistrata cea mai ridicata temperatura de cand au fost introduse masuratorile iar un record similar a fost inregistrat si in Olanda, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Florin Calinescu lovește din nou! Viorica…

- Noi recorduri de temperaturi ridicate au fost inregistrate miercuri si joi in Belgia, Germania, Franta si Olanda, potrivit serviciilor meteorologie nationale, pe fundalul valului de canicula care a cuprins mare parte din Europa, informeaza AFP si DPA. In Belgia, a fost inregistrata miercuri…

- Orasul francez Bordeaux a inregistrat cea mai ridicata temperatura de cand exista astfel de masuratori, in contextul unui val de caldura care a cuprins vestul Europei, relateaza news.ro.Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste…

- Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste recordul din 2003 de 40,7 grade. Meteorologii prevad ca noi recorduri vor fi depasite in Europa in aceasta saptamana, inclusiv in Belgia, Germania si Olanda.

- Mai multe state europene, printre care Franta, Belgia, Germania si Olanda sunt afectate de un nou val de canicula, temperaturile depasind, pe alocuri, 40 de grade Celsius. Temperaturile, deja ridicate, vor continua sa urce miercuri in vestul Europei, unde acest nou val de caldura a determinat autoritatile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ministerul pe care il conduce si-a "epuizat resursele" pe care le poate pune la dispozitia romanilor din diaspora care vor sa voteze.Melescanu a spus ca a prezentat premierului un raport despre scrutinul din diaspora si a…

- Un detasament compus din 41 de militari parasutisti ai Armatei Romaniei, cu o aeronava de transport C 130 Hercules, participa, in perioada 5-10 iunie, alaturi de camarazi din Belgia, Franta, Germania, Olanda, Marea Britanie si Statele Unite ale Americii, la operatia aeropurtata „D-Day Landings Commemoration”…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…