Stiri pe aceeasi tema

- Canicula a inceput sa afecteze Statele Unite si Canada. Potrivit meteorologilor, in acest weekend temperaturile ar urma sa depaseasca in unele locuri 38 de grade Celsius. Aproximativ doua sute de milioane de oameni din metropole precum New York, Washington si Boston, pe Coasta de Est, sau Montreal in…

- Recordul absolut de temperatura în Franta a fost stabilit la 46 de grade Celsius în data de 28 iunie în localitatea Verargues, în sudul țarii, a anuntat vineri serviciul national de meteorologie Meteo France.

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP. Cea mai ridicata temperatura…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius. O alta atentionare a MAE vizeaza Croatia, unde este Cod portocaliu de canicula.

- Mercurul din termometre va urca din nou, joi, pana la valori foarte ridicate de temperatura pe continentul european, unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, relateaza AFP. In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la propagarea unui incendiu de…

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP. Valul de caldura provine din Sahara si a determinat autoritatile…

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan,…

- Dupa succesul rasunator inregistrat in Franța cu piesa de teatru Edmond, dramaturgul Alexis Michalik debuteaza pe marele ecran cu adaptarea cinematografica a acesteia: Cyrano, mon amour / Edmond. O calatorie in...