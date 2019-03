Stiri pe aceeasi tema

- UE va dispune in curand de o serie de norme noi menite sa monitorizeze mai indeaproape investițiile directe provenite din țari terțe din motive de securitate sau de ordine publica. Astazi, Consiliul a adoptat un regulament de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor straine directe in…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti un regulament de stabilire a unui cadru pentru examinarea investitiilor straine directe in UE, conform unui comunicat publicat pe site-ul Consiliului. "In timp ce principalii sai parteneri comerciali dispun deja de norme comparabile, UE se echipeaza…

- Audierile pentru postul de procuror-sef european, la care candideaza si fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi, au loc marti, cu incepere la 16,30 (ora Romaniei) in Comisiile pentru libertati civile si control bugetar ale Parlamentului European, scrie News.ro . Deputatii ii vor avea in fata pe cei trei…

- Parlamentul European a adoptat noi reglementari prin care se solicita bancilor sa perceapa comisioane egale pentru plati transfrontaliere in euro si plati interne si sa fie transparente in cazul comisioanelor de conversie monetara, informeaza un comunicat de presa al institutiei. Deputaţii au adoptat,…

- Mircea Cosma, presedintele Agentiei pentru Eficienta Energetica si Energie Regenerabila, este prezent, zilele acestea, la Bruxelles, unde are loc Conferinta "Orizont 2020 – asigurarea excelenței științifice pentru Europa". Intalnirea are loc in Parlamentul European si este cel mai amplu program de cercetare…

- China va relaxa restrictiile impuse investitiilor straine si va incerca sa rezolve dificultatile intampinate de companiile straine care investesc in aceasta tara, a declarat ministrul Comertului, Zhong Shan, intr-un interviu acordat presei de stat, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit…