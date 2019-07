Europa prezintă riscul de superincendii de pădure Desi zona Marii Mediterane este cea mai afectata de incendiile de padure, tari din nordul Europei s-au confruntat la randul lor recent cu uriase incendii forestiere.



In medie, 300.000 de hectare de padure sunt distruse de flacari in fiecare an in Europa, potrivit datelor oficiale.



Raportul, publicat de WWF Spania, arata ca incendiile au provocat anual pagube pe continentul european in valoare de circa trei miliarde de euro, potrivit news.ro.



Intre 2017 si 2018, incendii foarte greu de stins din cauza vanturilor puternice au condus la moartea a 225 de persoane in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

