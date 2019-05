Europa pentru mine. Susţinere şi oportunităţi europene” ”Europa pentru mine. Sustinere si oportunitati europene” - a doua ediție a publicației cu aceasta denumire a fost editata de Asociatia Presei Independente (API) in cadrul unei campanii de informare despre asistența Uniunii Europene pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Publicația a fost editata sub forma unui ziar in limbile romana si rusa, in patru pagini, și conține informații sintetizate despre proiectele de infrastructura, sociale sau economice, susținute financiar de U, informeaza API. Regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeana a permis ca, timp de 5 ani, peste doua milioane de moldoveni… Citeste articolul mai departe pe expresul.com…

Sursa articol si foto: expresul.com

Stiri pe aceeasi tema

- Mai bine de un an copiii din satul Balabanu, Taraclia, frecventeaza o gradinița mult mai atractiva, cu condiții mult mai bune, grație unui suport oferit de Uniunea Europeana. Intamplator sau nu, dar de cand a fost reparata instituția, parca și natalitatea a mai crescut, spune primarul localitații, Nicolae…

- A deschis 14 locuri de munca noi si a atras peste 1000 de turisti in jumatate de an de la deschiderea unei pensiuni in stil gagauz. Este vorba de Ana Statova, o antreprenoare din satul Congaz care a dezvoltat cu succes o afacere, cu ajutorul unui grant oferit de Uniunea Europeana in cadrul programului…

- Primele șase mii de persoane bolnave de diabet zaharat au primit glucometre gratuite. Timp de mai bine de o saptamana dispozitivele au fost distribuite in raioanele Cahul, Leova si Cantemir. Iar de astazi, glucometrele vor ajunge si la pacientii din Gagauzia si Taraclia.

- Agentia "Moldsilva" a inceput distrugerea daunatorilor din paduri. Zonele forestiere, afectate in special de omizi, sunt stropite cu ajutorul elicopterelor. Lucrarile au inceput in codrii din raioanele Strașeni si Calarasi, acolo unde vor fi tratate 2.000 de hectare.

- Conform datelor oferite de specialiștii din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, în cadrul unei ședințe operative, în prezent, în frigiderele din țara mai sunt circa o mie de tone de struguri. „În urma analizei situației, am aflat…

- La sediul Agenției de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, de la Calarași, a fost semnat luni, 19 martie, contractul de finanțare pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice in Spitalul Municipal Campina", din partea beneficiarului, adica a municipiului Campina, fiind prezent primarul Horia Tiseanu.…

- La alegerile parlamentare din 24 februarie, socialistii au fost votati masiv in Gagauzia. Pentru candidatii PSRM s-au pronuntat 83 la suta dintre alegatorii prezenti la urne in regiune. Aceeasi cota a fost atinsa de socialisti si in raionul Taraclia.