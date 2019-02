Europa n-are voie sa permita ca politica ei energetica sa fie dictata din afara. Interesul SUA se refera strict la bani

Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul UE menit sa faciliteze comertul cu Iranul si sa eludeze sanctiunile Statelor Unite este lipsit de respect fata de politicile Washingtonului si un curs inadmisibil de actiune, a declarat ambasadorul american in Germania, Richard Grenell, pentru Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, citat…

- Incercarile Statelor Unite de a submina proiectul gazoductului Nord Stream 2 reprezinta un exemplu de concurenta neloiala pentru a stopa un proiect pur comercial, a afirmat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov. Oponentii proiectului Nord Stream 2, printre care se numara…

- Seful statului turc a avut miercuri o discutie la telefon cu omologii sai rus si ucrainean, Vladimir Putin si Petro Porosenko, indemnandu-i pe amandoi sa-si rezolve problemele "pe cale diplomatica"."Putem sa ne asumam aici un rol de mediator? Am vorbit despre asta cu ambele parti", a declarat…

- Tratatul asupra fortelor nucleare cu raza intermediara (Intermediate Nuclear Forces, INF), un text semnat in 1987 de liderii american si sovietic de la acea vreme, Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov, interzice rachetele nucleare lansate de la sol si avand o raza de actiune situata intre 500 si 5.500…

- Intr-un interviu acordat Washington Post, Trump a precizat ca marti seara astepta un "raport complet" de la echipa sa de securitate nationala cu privire la capturarea duminica de catre Moscova a trei nave ucrainene cu echipajele lor, potrivit Agerpres. "Acesta va cantari foarte mult", a…

- "Aceasta este o problema interna a Ucrainei, insa, pe fondul procesului electoral, un asemenea pas precum introducerea legii martiale ar putea avea o tenta speciala, prea putin camuflata. In mod potential, introducerea legii martiale intr-o serie de regiuni poate constitui o amenintare pentru escaladarea…

- De doua ori in istorie au fost declanșate razboaie mondiale pornind de la conflicte puse la cale in estul Europei. Incepand din aceasta noapte, din nou, Europa se afla in razboi. Un razboi provocat printr-un incident creat de Marina Militara a Federației Ruse. Și indrepat impotriva unuia dintre cele…