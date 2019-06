Europa: Mai multe școli au fost închise din cauza temperaturilor ridicate Efectele temperaturilor ridicate se resimt în mai multe state importante din Europa. În Franța, zeci de școli au fost închise miercuri din cauza unui val de caldura, iar temperaturile se așteapta sa urce joi, în anumite regiuni atingând valori de peste 40 de grade Celsius, scrie BBC.



Aproximativ 50 de școli din regiunea Essonne, la sud de Paris, au fost închise joi deoarece nu sunt dotate cu aer condiționat. La fel se va întâmpla și vineri în regiunile Val-de-Marne și Seine-et-Marne, de lânga Paris.



Fenomenul este similar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Valul de caldura provine din Sahara si a determinat…

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa anul 1947 s-a abatut luni asupra Europei, din cauza unui val de caldura ce provine din Sahara. Temperaturile maxime ar putea depași 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri.

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP. Valul de caldura provine din Sahara si a determinat autoritatile…

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 și 40 de grade Celsius in Franța și Italia, informeaza Euronews, conform Mediafax.In regiunile nordice ale Spaniei, temperaturile ar putea…

- Carrefour intentioneaza sa renunte la 3.000 de angajati la hipermarketurile sale din Franta, a confirmat pentru Reuters un purtator de cuvant al celui mai mare retailer european. Aceștia urmează să părăsească retailerul printr-o schemă de plecări voluntare și…

- In prezent, administrația Macron continua sa țina armata pe strada prin operațiunea Santinelle, pe perioada manifestațiilor, chiar daca forțele armate nu au dreptul de a se afla in mijlocul sau in proximitatea manifestanților și nu au voie sa intre in contact cu aceștia. Principalele revendicari…

- Nu va grabiti sa spalati geamurile pentru marea curatenie de Paste! Un val de praf saharian va acoperi tot continentul, inclusiv România. Ploile care vor cadea vor lasa în urma lor orase întregi "îmbracate" într-un praf rosiatic. Cei care sufera de alergii…

- Romanii sunt cei mai numeroși medici straini din Germania și alcatuiesc o diaspora distincta de cea din Franța, Italia sau Spania. In Germania, este o diaspora “in care spiritul de organizare, un fel de simț al dreptații sociale, dar și generozitatea sunt bine dezvoltate”, spune Emil Hurezeanu, ambasador…