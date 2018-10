Europa, lovită în economie. Care este măsura îngrijorătoare Importurile de otel in Europa au crescut semnificativ in trimestrul trei din 2018, ca rezultat al tarifelor vamale impuse de SUA, in special cele din Turcia, amenintand producatorii europeni de otel, in conditiile in care cererea pe continent incetineste, se arata intr-un raport al Asociatiei Europene a Producatorilor de Otel (Eurofer), transmite Reuters. Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE. Analistii subliniaza ca, desi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au suspendat importurile de porci si produse din carne de porc din Polonia, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara. In SUA nu exista aceasta maladie, iar fermierii sunt ingrijorati ca o eventuala aparitie a pestei ii va obliga sa-si sacrifice porcii…

- Cresterea PIB-ului Germaniei va fi probabil mai lenta in trimestrul trei din 2018 pe fondul reducerii productiei auto, in urma implementarii noilor proceduri mai stricte de testare a poluarii (WLTP) a estimat luni Ministerul Economiei, transmite Reuters. 'Deoarece inmatricularile auto vor…

- Vanzarile Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, au crescut peste asteptari in perioada iunie - august 2018, eforturile de a concura cu firmele care vand online fiind incununate de succes, transmite Reuters. Luni dimineaţă, acţiunile H&M…

- Lira turceasca a inregistrat, in ultimele saptamani, cea mai abrupta scadere din istoia piețelor emergente, iar semnele unei reveniri nu se vad inca. Lira turcească a pierdut vineri 17% din valoare în fața dolarului, aceasta fiind cea mai mare scădere de la criza bancară din…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a criticat dur deciziile SUA de a impune tarife vamale si sanctiuni, apreciind ca astfel de masuri distrug locurile de munca si cresterea economiei, iar Europa nu se va supune presiunilor Washingtonului privind Iranul, transmite Reuters. Tarifele vamale…

- Tarifele vamale americane, de 25% la importurile de otel si de 10% la importurile de aluminiu, au intrat in vigoare la data de 23 martie, iar incepand cu data de 1 iunie sunt aplicate si producatorilor din UE. Vineri, Trump a anuntat ca in cazul Turciei Washingtonul va aplica tarifele vamale de 50%…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde…