- Liderii PSD se reunesc vineri in sedinta Comitetului Executiv, pentru a pune la punct organizarea Congresului de sambata. Alte tema de discutie: propunerile de ministri pe care Viorica Dancila urmeaza sa le trimita la Cotroceni, alianta cu ALDE si problema majoritatii parlamentare, in conditiile in…

- Printre subiectele de discuție de vineri se numara chestiunile organizatorice privind Congresul PSD de sambata și proiectele politice ale partidului, dar și propunerile de miniștri pe care liderul PSD urmeaza sa i le trimita președintelui Klaus Iohannis. Premierul Viorica Dancila a anunțat,…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a iesit, joi, intr-un interviu la DcNews, cu declaratia ca isi va asuma candidatura la prezidentiale, in cazul in care partidul ii va cere acest lucru. Este o schimbare totala de discurs, dupa ce, pana acum, aceasta afirma ca nu ia in calcul candidatura si, mai mult,…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. PSD ar putea avea candidat separat…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…

- Viorica Dancila a fost aleasa președinte al PSD, anunțul oficial fiind facut la Congresul extraordinar al partidului de catre liderul deputaților PSD, Alfred Simonis. De asemenea, Eugen Teodorovici a fost ales președinte executiv, iar Mihai Fifor, secretar general.Victor Ponta, fost premier…

- Partidele au fost chemate, miercuri, la consultari cu președintele Klaus Iohannis, cel care le-a cerut semnarea unui Pact politic prin care sa se angajeze in vederea contiuarii parcursului european al Romaniei, dar și pentru a pune in aplicare rezultatul referendumului din 26 mai.Citește și: SCANTEI…