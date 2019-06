Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a precizat ca dupa demisia Corinei Cretu, sunt luate in calcul doua variante - aceea de a nu mai fi numit un inlocuitor sau numirea unui interimar. Corina Cretu, comisar european pentru dezvoltare regionala, demisioneaza incepand din 1 iulie, pentru ca a fost aleasa europarlamentar,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, in contextul vizitei la Bruxelles, o intrevedere cu Comisarul european pentru vecinatate și negocieri privind extinderea, Johannes Hahn, prilej cu care au fost abordate subiecte de actualitate ale agendei europene externe, la finalul mandatului…

- Corina Cretu si Mihai Tudose cei doi membri ai Pro Romania care au obținut mandate in Parlamentul European in urma alegerilor europarlamentare din 26 mai, vor face parte din grupul social-democratilor din Parlamentul European, a anunțat Victor Ponta. „Totul este bine cand se termina cu bine / Corina…

- Victor Ponta a anunțat, oficial, ca Mihai Tudose, cel care declara ca este gata sa fie, din nou, premierul Romaniei, nu este propunerea partidului sau pentru portofoliul de la Palatul Victoria in cazul in care viitoarea moțiune de cenzura impotriva echipei conduse de Viorica Dancila va trece in Parlament.Ponta…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, considera ca este necesara o revizuire profunda a Constitutiei, pentru a elimina blocajele si crizele politice si pentru a o adapta la noile realitati sociale.Viorica Dancila, intalniri la Bruxelles dupa alegerile europarlamentare. Cu ce mesaj se va…

- Situația in interiorul PSD arata un lider care pare incolțit și erodat dupa aceasta campanie electorala in care inclusiv participarea la mitingurile din teritoriu a fost pentru social-democrați motiv de umilința publica, dupa ce s-au vazut imagini cu șefii și candidații partidului adapostiți de public…

- Deputatul de Argeș Nicolae Georgescu a anunțat luni ca parasește PSD și se înscrie în partidul lui Victor Ponta. Anunțul are loc în contextul în care Coaliția PSD-ALDE se pregatește, saptamâna aceasta, sa valideze în Parlament reorganizarea Guvernului. "Astazi,…

- Viorica Dancila s-a aratat extrem de deranjata de declaratiile facute azi de prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans si presedintele PE Antonio Tajani, la adresa Guvernului Romaniei. Premierul a precizat ca afirmatia lui Timmermans a produs neclaritati si ca nu i-a inteles…