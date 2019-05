EUROPA LEAGUE: Rezultatele meciurilor din semifinale

Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile engleze Chelsea, Arsenal, formatia germana Eintracht Frankfurt si echipa spaniola Valencia s-au calificat in semifinalele Europa League la fotbal, dupa meciurile din mansa secunda a sferturilor de finala, desfasurate joi seara. Semifinalele competitiei vor fi Valencia - Arsenal si Chelsea…

- Eintracht Frankfurt a invins-o pe Benfica, scor 2-0, și a intors eșecul cu 2-4 din turul sferturilor de finala ale Europa League. Arsenal - Valencia și Frankfurt - Chelsea sunt semifinalele Europa League. Turul semifinalelor se joaca pe 2 mai. Returul are loc pe 9 mai. Marea finala e pe 29 mai, la…

- Joi, de la ora 22:00, se disputa manșa retur a sferturilor de finala din Europa League. Chelsea, Benfica, Arsenal și Valencia pornesc drept favorite la calificarea in penultimul act dupa rezultatele din tur. Meciurile vor putea fi urmarite liveTEXT pe GSP.RO. ...

- Benfica și Eintracht au facut spectacol la Lisabona, gazdele s-au impus cu 4-2, însa cel mai mare câștig al portughezilor nu pare a fi rezultatul ci Joao Felix, care a devenit cel mai tânar marcator al unui hat-trick în Europa League la doar 19 ani și 152 de zile.Eintracht…

- UEFA Europa League a ajuns la sferturile de finala, iar azi se vor juca patru meciuri din turul acestei faze a competiției. Arsenal-Napoli e meciul serii, iar celelalte dueluri sunt: Benfica - Frankfurt, Slavia Praga - Chelsea, Villarreal - Valencia, toate de la aceeași ora, 22:00. Returul se va disputa…

- Napoli - Arsenal se anunta a fi cea mai tare confruntare din sferturile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon. Echipa la care joaca fundasul roman Vlad Chiriches va fi gazda in tur, pe 11 aprilie, iar mansa a doua va avea loc la Londra, pe 18 aprilie.…

- Doua echipe din Anglia, Arsenal și Chelsea, una din Germania, Eintracht Frankfurt, una din Italia, Napoli, doua din Spania, Valencia și Villarreal, portughezii de la Benfica Lisabona și cehii de la Slavia ...

- Joi au loc partidele din returul optimilor de finala ale Europa League. Arsenal și Sevilla vor avea misiuni dificile in cautarea calificarii in sferturi, dupa ce nu au facut cele mai bune partide in tur. "Tunarii" sunt nevoiți sa caștige la cel puțin doua goluri in fața francezilor de la Rennes (1-3…