Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul și Poli Iași au oferit o prima repriza spectaculosa in optimile Cupei Romaniei. (Vezi AICI desfașurarea meciului) Echipa lui Gica Hagi a marcat de doua ori in prima repriza, prin Ianis Hagi și Alex Mațan. Golul de 2-0, reușit de Mațan in minutul 39, a fost cel mai spectaculos al zilei. Dupa…

- Am trecut cu bine peste un week-end ”furtunos” și am inregistrat o noua serie de caștiguri considerabile. Intr-un sfarșit de saptamana presarat generos cu o mulțime de surprize pe plan fotbalistic, am reușit sa evitam majoritatea, pariind inteligent. Ponturile caștigatoare ale week-end-ului: PARMA –…

- Deși nu au reușit sa iși caștige meciurile din Europa League, Sarpsborg, Rangers și Olympiakos au confirmat așteptarile noastre și ne-au rasplatit increderea, aducandu-ne ieri un nou bilet caștigator. Azi pariem exclusiv pe goluri.

- Lazio a trecut de Apollon (2-1) la meciul de debut in grupele Europa League. Faza zilei a fost oferita de Senad Lulic. Scapat spre buturile oaspeților, acesta l-a driblat pe portar, a ramas cu poarta goala, dar cumva și-a dorit parca sa apara la rubrica "cum e posibil sa ratezi dintr-o astfel de pozitie".…

- Libertatea iți prezinta cele mai frumoase și interesante imagini ale zilei de 17 septembrie 2018. Vrei sa vezi mai multe poze? Aici gasești arhiva noastra cu cele mai frumoase fotografii – Libertatea imaginile zilei Ai o fotografie pe care vrei sa o publici? Trimite-o prin formularul www.libertatea.ro/stirea-mea…

- UEFA Champions League și Europa League vor avea, in curand, o ”sora” mai mica. Seful Asociatiei Europene a Cluburilor, Andrea Agnelli, a anunțat faptul ca UEFA a acordat unda verde pentru o a treia competitie fotbalistica intercluburi.

- La mai puțin de jumatate de ora de la finalul meciului cu Hajduk, Gnohere a vorbit despre "dubla" care a calificat-o pe FCSB in play-off-ul Europa League. - Harlem, ești atat de fericit!- Evident, frate! Dar nu mai pot.... Pe cuvant ca nu mai pot, sunt fericit rau. Doamne, ce meci a fost, incredibil!…

- Zenit Sankt Petersburg s-a calificat in play-off-ul Europa League dupa o dubla manșa incredibila cu Dinamo Minsk. Au pierdut in tur 0-4, in Belarus, iar astazi s-au impus 4-0 (8-1 dupa prelungiri). Infrangerea bogaților ruși din manșa tur a surprins intreagul continent. Zenit a promis razbunare și…