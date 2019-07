Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova debuteaza astazi in turul I preliminar al Europa League, impotriva azerilor de la Saibail FK, iar jucatorii lui Corneliu Papura sunt ingrijorați ca vor juca pe teren sintetic. Partida se va juca de la ora 19:00 și va fi transmisa pe TV Digi Sport 1, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi…

- FCSB debuteaza joi in turul 1 din Europa League, la Giurgiu, cu Milsami Orhei. Bogdan Andone, antrenorul roș-albaștrilor, a trimis la UEFA un lot format din 21 de jucatori, care nu cuprinde insa trei piese importante. FCSB - Milsami se joaca joi, de la ora 21:30. Partida va putea fi urmarita liveTEXT…

- FCSB joaca in primul tur preliminar al Europa League, impotriva echipei Milsami Orhei din Moldova. Partida se va juca joi, 11 iulie, de la ora 21:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vicecampioana va disputa pe teren propriu primul meci al dublei manșe contra moldovenilor, dar nu pe Arena Naționala, ci pe…

- CSU Craiova joaca in turul 1 preliminar din Europa League cu Sabail (Azerbaidjan). Ambele manșe vor fi transmise in direct la TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Oltenii vor juca prima manșa in deplasare, pe 11 iulie, iar returul se va disputa o saptamana mai tarziu, pe 18 iulie, pe stadionul „Ion…

- FCSB, Viitorul, CSU Craiova și CFR Cluj iși vor afla astazi adversarele din turul II al Europa League. Tragerea a sorți va fi liveTEXT pe GSP.RO, de la ora 14:00. In primul tur, FCSB va evolua impotriva lui Milsami Orhei (Moldova), in timp ce Craiova o va intalni pe Sabail (Azerbaidjan); Meciurile din…

- Marți a avut loc, la Nyon, tragerea la sorți pentru primul tur preliminar al Europa League, faza a competiției în care vor evolua doua echipe din România: FCSB și Universitatea Craiova. Vicecampioana României o va întâlni pe Milsami Orhei (Moldova), în timp ce formația…

- Viitorul a caștigat Cupa Romaniei in fața Astrei Giurgiu, scor 2-1. Astfel, s-au stabilit toate echipele care vor reprezenta Romania in sezonul viitor din cupele europene Echipa lui Hagi s-a calificat in turul II al grupelor Europa League, iar CSU Craiova va debuta in competiție in turul I, la fel ca…

- CSU Craiova a pierdut pe teren propriu cu Viitorul, 1-2, și a ratat locul 3 in Liga 1, pe care l-a pierdut in detrimentul echipei lui Hagi. Oltenii tremura acum pentru prezența in Europa League, unde vor ajunge doar daca Viitorul caștiga finala Cupei cu Astra Giurgiu. Corneliu Papura, antrenorul interimar…