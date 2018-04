Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei: Redacția pariuri1x2.ro continua sa caute calea spre profit. Joi mizam pe partidele din Europa League. Arsenal are o perioada excelenta, cu patru victorii consecutive. “Tunarii” au marcat de 11 ori in aceste jocuri, de 5 ori doar in dublul succes cu AC Milan din optimi. Mergem…

- LIVE SCORE: Europa League, sferturi, tur. Atletico – Sporting, derby-ul zilei. Toate meciurile de la ora 22.05. Sferturile de finala din Liga Europa are drept cap de afiș meciul de la Madrid, dintre Atletico și Sporting Lisabona. Un alt meci interesant va avea loc in Germania, intre RB Leipzig și Olympique…

- Ovidiu Hațegan, 37 de ani, cel mai bine cotat arbitru roman, va conduce partida dintre Lazio și Salzburg din sferturile de finala ale Europa League, de joi, ora 22:05. Brigada va fi una 100% romaneasca. Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe vor fi asistenți, iar cel de-al patrulea oficial va fi Radu…

- Arsenal s-a impus in fața celor de la Stoke City, scor 3-0, intr-un meci pe muchie de cuțit pana in ultimul sfert de ora. Arsenal a ajuns la a 4-a victorie consecutiva in toate competițiile și se pregatește de turul cu CSKA Moscova, din "sferturile" Europa League. Prima repriza a aparținut "tunarilor",…

- Atletico Madrid, castigatoare a competitiei in 2010 si 2012, o va infrunta pe Sporting Lisabona, in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri, la Nyon.

- Lazio Roma, cu Ștefan Radu titular de drept in echipa, va intalni pe RB Salzburg in sferturile de finala ale Europa League, conform tragerii la sorți. Derby-ul acestei faze a competiției va avea loc intre Atletico Madrid și Sporting Lisabona....

- EUROPA LEAGUE LIVE VIDEO ONLINE tragere la sorti: Atletico Madrid, Marseille, Lazio, Leipzig, Sporting Lisabona, Salzburg, Arsenal si TSKA Moscova sunt echipele calificate in sferturile din Europa League. EUROPA LEAGUE LIVE VIDEO ONLINE tragere la sorti Nu exista protectie de tara,…

- Mansa a doua a optimilor de finala din Europa League a fost plina de rezultate surpriza. Olympique Lyon a fost eliminata de CSKA Moscova, dupa ce castigase partida tur din Rusia, scor 1-0. AC Milan a sperat in zadar la o calificare pe "Emirates", fiind depasita cu 3-1 de Arsenal. Alta echipa care a…

- Simona Inzaghi a alunecat și a cazut, de bucurie la golul lui De Vrij. Lazio s-a impus cu 2-0 in deplasare, 2-0 cu Dinamo Kiev, și, cu scorul general 4-2, merge in sferturile de finala ale Ligii Europa. Golul olandezului Stefan de Vrij, din minutul 83, i-a amuțit pe cei 52.639 de spectatori, sigiland…

- Atletico Madrid, Olympique Marseille, Lazio Roma, Sporting Lisabona, RB Leipzig, Arsenal Londra, TSKA Moscova si RB Salzburg s-au calificat, joi seara, in sferturile de finala ale Europa League la fotbal, dupa...

- Formatia Lazio Roma, la care evolueaza Stefan Radu, s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Europa, dupa ce a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo Kiev, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit news.ro. In tur, scorul a fost 2-2.

- Seara cu rezultate bomba in returul optimilor din Europa League. Mairii granzi ai Europei au fost pur si simplu spulberati. Stefan Radu a fost integralist in meciul lui Lazio de la Kiev care a adus calificarea pentru romani.Atletico Madrid s-a distrat si in retur cu Lokomotiv si s-a calificat…

- Formatia Lazio Roma, la care evolueaza Stefan Radu, s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Europa, dupa ce a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo Kiev, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit news.ro. In tur, scorul a fost 2-2.

- LIGA EUROPA LIVE VIDEO. Se afla cu un pas si jumatate in faza sferturilor de finala urmatoarele formatii: Atletico, Sporting, Marseille si Arsenal. In rest, orice gol marcat poate schimba ecuatia calificarii in celelalte partide. Madrilenii lui Diego Simeone au parte de liniste totala, dupa victoria…

- Astazi are loc returul optimilor de finala din Europa League, iar capul de afiș il ține meciul dintre Arsenal și AC Milan, dupa ce in tur englezii s-au impus cu 2-0. Primul meci al zilei va incepe la ora 18:00 și se va juca la Moscova intre Lokomotiv și Atletico Madrid. Alte patru partide se vor desfașura…

- Joi seara se vor disputa meciurile din manșa secunda a optimilor de finala din Europa League. Capul de afiș va fi ținut de confruntarea dintre Arsenal și AC Milan, chiar daca in tur "tunarii" s-au impus cu 2-0 in Italia. Lazio, care in runda precedenta a eliminat-o pe FCSB, va avea o misiune extrem…

- Arsenal – AC Milan, șocul serii in Europa League Partida incepe de la 2-0 pentru londonezi, care s-au impus in tur, pe San Siro. Cele doua super echipe ale fotbalului european trec prin perioade nefaste ale existenței lor, dar au ca obiectiv câștigarea celui de-al doilea trofeu european…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a reactionat, vineri, dupa ce presa spaniola a anuntat ca Neymar ar putea ajunge pe Santiago Bernabeu vara viitoare. Ca de obicei, francezul a fost retinut, dar a precizat ca suma vehiculata, in valoare de 400 de milioane de euro, va fi platita…

- Atletico Madrid si Arsenal Londra au facut pasi importanti catre calificarea in sferturile de finala ale Europa League, joi seara, prin victoriile obtinute in prima mansa a optimilor. Atletico a dispus cu 3-0 pe teren propriu de Lokomotiv Moscova, prin golurile marcate de Saul, Diego Costa si Koke.…

- Seara cu rezultate soc in Europa League. Marile favorite au fost umilite pe propriul teren si sunt aproape de eliminare. AC Milan si Borussia Dortmund au luat bataie acasa si doar o minune le mai poate duce in sferturile competitiei.Arsenal a batut cu 2-o in Italia poate salva un sezon negru…

- In aceasta seara, cu incepere de la ora 20:00, se disputa meciurile tur din optimile de finala ale Europa League. Cel mai atractiv meci este cel dintre AC Milan și Arsenal, ambele echipe avand nevoie sa caștige trofeul pentru a spera la prezența in grupele Ligii in sezonul viitor. Toate partidele vor…

- Programul meciurilor de astazi, din prima manșa a optimilor de finala. Returul se joaca pe 15 martie. ora 20.00 AC Milan – Arsenal (Pro TV, Telekom Sport) Atletico Madrid – Lokomotiv Moscova (Telekom Sport) Dortmund – Salzburg (Telekom Sport) ȚSKA Moscova – Lyon (Telekom Sport) ora 22.05 Lazio – Dynamo…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat sa conduca partida RB Leipzig – Zenit Sankt Petersburg, din mansa I a optimilor de finala ale Europa League, informeaza FRF.Arbitrul aradean ii va avea ca asistenti pe Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Cel de-al patrulea oficial va fi Radu Ghinguleac,…

- Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA la partida din Europa League dintre RB Leipzig și Zenit Sankt Petersburg. RB Leipzig - Zenit Sankt Petersburg se joaca joi, de la 22:05, și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport. Ovidiu Hațegan a mai arbitrat-o pe Leipzig in acest…

- Un minut de reculegere in memoria capitanului Fiorentinei, Davide Astori, va fi tinut la meciurile din aceasta saptamana din Liga Campionilor si Liga Europa, a anuntat UEFA. In Liga Campionilor se vor disputa, marti, in optimi, partidele Liverpool – FC Porto si Paris Saint-Germain – Real Madrid,…

- AC Milan o va infrunta pe Arsenal, in capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Milan a trecut de Ludogoret Razgrad in saisprezecimile de finala (3-0, 1-0), in timp ce Arsenal a eliminat formatia suedeza Ostersund…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala din Europa League. Iata tabloul complet: Lazio - Dinamo Kiev, Leipzig - Zenit, Atletico - Lokomotiv Moscova, CSKA Moscova - Lyon, Marseille - Bilbao, Sporting - Plzen, Dortumund - Salzburg și AC Milan - Arsenal. Știre in curs de actualizare...…

- Cele 16 echipe calificate in optimile Ligii Europa au fost stabilite, joi, dupa meciurile din returul 16-imilor competitiei. Tragerea la sorti pentru optimi are loc vineri, relateaza news.roEchipele calificate sunt: Atletico Madrid, Arsenal, Athletic Bilbao, Borussia Dortmund, TSKA…

- Rusia este singura tara cu trei echipe calificate in optimile de finala ale Europa League la fotbal, TSKA Moscova, Lokomotiv Moscova si Zenit Sankt Petersburg, dupa partidele jucate joi seara in mansa secunda din saisprezecimile de finala. Alte patru tari au cate doua reprezentante: Italia (Lazio, AC…

- Formatiile Atletico Madrid, Olympique Lyon si Sporting Lisabona s-au calificat in optimile Ligii Europa, in timp ce Napoli a fost eliminata in 16-imile competitiei.Rezultate din meciurile de joi, de la ora 20.00, din 16-imile Ligii Europa: (+) Atletico Madrid - FC Copenhaga 1-0, in…

- Astazi se joaca returul șaisprezecimilor de finala din Europa League. Meciul dintre Lazio și FCSB se joaca astazi, de la ora 20:00, putand fi urmarit in format liveTEXT AICI pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport și Pro TV. urmarește toate partidele in format livetext pe GSP. ...

- Valerica Gaman (28 de ani) considera ca cel mai important lucru pentru FCSB este calificarea in optimile Europa League. Dinamo și FCSB se dueleaza duminica, de la 20:45, partida putand fi urmarita in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și TV…

- AC Milan, Arsenal si Atletico Madrid au facut un pas important catre calificarea in optimile Europa League, dupa ce au castigat categoric meciurile din prima mansa a 16-imilor competitiei. In alta partida a serii, RB Leipzig a revenit dupa ce a fost condusa cu 1-0 de Napoli si a castigat cu 3-1 pe…

- Formatia Napoli, fara Vlad Chiriches, accidentat, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa RB Leipzig, in prima mansa a 16-imilor Ligii Europa. Tot in aceasta competitie, Atletico Madrid a invins FC Copenhaga, scor 4-1, potrivit news.ro.

- Napoli, fara fundasul roman Vlad Chiriches in lot, a fost invinsa acasa de RB Leipzig cu scorul de 3-1, joi seara, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce liderul din Serie A a deschis scorul. AC Milan a dispus cu 3-0 de campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad,…

- Seara cu rezultate surpriza in prima manșa a 16-imile Europa League. Pe langa nebunia de meci de pe Arena Naționala o alta bomba a fost detonata in Europa. Napoli fara Vlad Chiricheș in echipa a luat bataie acasa de la Leipzig și calificarea e aproape compromisa.Atletico Madrid a batut la…

- CELTIC GLASGOW - ZENIT SANKT PETERSBURG LIVE in EUROPA LEAGUE. ONLINE STREAM PRO TV Telekom - VIDEO. Celtic Glasgow intalneste, joi, de la ora 22,05 formatia Zenit Sankt Petersburg intr-o partida contand pentru prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League. REZUMATUL PARTIDEI este…

- ACUM are loc prima manșa a șaisprezecimilor de finala din Europa League, acolo unde FCSB reprezinta Romania in fața lui Lazio. Primul meci al serii a inceput la ora 18:00. Toate partidele pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Selectiile de pe combo-ul propus astazi au in vedere doua din cele mai atractive dispute programate in 16-imile Ligii Europa. Pe langa amintitul meci de la Bucuresti, investim si pe confruntarea din Suedia, dintre Ostersunds si Arsenal.A

- Simone Inzaghi și Felipe Anderson (24 de ani) au fost la un pas de bataie la finalul infrangerii din ultima etapa, scor 1-2, cu Genoa. Partida tur din "șaisprezecimile" Europa League, FCSB - Lazio, este joi, 15 februarie, de la ora 22:05, in direct la ProTV, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. Felipe…