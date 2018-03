Stiri pe aceeasi tema

- Seara mansei tur din optimile Europa League s-a terminat cu noi surprize de proportii. Dupa infrangerile soc ale celor de la Borusssia Dortmund si AC Milan, a venit altor favorite sa tremure pentru calificare.Lazio cu Stefan Radu titular nu a reusit decat un egal, 2-2, acasa cu Dinamo kiev…

- Incontestabil meciul serii se joaca la Londra, intre Arsenal si AC Milan, dar nici celelalte partide nu sunt de neglijat, in contextul in care in competitie se afla foste castigatoare de Champions League sau Liga Europa, precum Olympique Marseille sau Atletico Madrid. Spre exemplu, despre francezi…

- Biletul zilei: Lucrurile merg din rau in mai rau pentru Wenger și Arsenal. “Tunarii” au 4 infrangeri consecutive, ajungand la 8 eșecuri doar in 2018. Londonezii evolueaza diseara pe “San Siro”, impotriva lui AC Milan. Neinvinsa in ultimele 13 meciuri, echipa condusa de Gennaro Gattuso are…

- Juventus Torino, detinatoarea trofeului, s-a calificat in finala Cupei Italiei la fotbal, programata in data de 9 mai pe Stadio Olimpico din Roma, in care va avea ca adversara formatia AC Milan. Miercuri seara, in mansa secunda a semifinalelor competitiei, Juve s-a impus pe teren propriu, cu 1-0, in…

- Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca isi asuma greseala din partida cu Lazio Roma, pierduta cu scorul de 1-5 in mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale Europa League, precizand ca a crezut ca

- Trei jucatori ai lui Lazio Roma, Ciro Immobile, Felipe Anderson si Bastos, au fost inclusi de UEFA in echipa ideala dupa meciurile de joi din returul saisprezecimilor de finala ale Europa League, echipa italiana calificandu-se in optimi dupa ce a trecut cu 5-1 acasa de FCSB, care se impusese in tur…

- AC Milan o va infrunta pe Arsenal, in capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Milan a trecut de Ludogoret Razgrad in saisprezecimile de finala (3-0, 1-0), in timp ce Arsenal a eliminat formatia suedeza Ostersund…

- Formatia Lazio Roma, care a eliminat FCSB din 16-imile Ligii Europa si la care evolueaza fundasul Stefan Radu, va evolua, primul meci pe teren propriu, cu formatia ucraineana Dinamo Kiev, in optimile de finala ale competitiei, s-a stabilit, vineri, la tragerea la sorti de la Nyon.Citește și:…

- Cele 16 echipe calificate in optimile Ligii Europa au fost stabilite, joi, dupa meciurile din returul 16-imilor competitiei. Tragerea la sorti pentru optimi are loc vineri, relateaza news.roEchipele calificate sunt: Atletico Madrid, Arsenal, Athletic Bilbao, Borussia Dortmund, TSKA…

- Rusia este singura tara cu trei echipe calificate in optimile de finala ale Europa League la fotbal, TSKA Moscova, Lokomotiv Moscova si Zenit Sankt Petersburg, dupa partidele jucate joi seara in mansa secunda din saisprezecimile de finala. Alte patru tari au cate doua reprezentante: Italia (Lazio, AC…

- Formatiile Atletico Madrid, Olympique Lyon si Sporting Lisabona s-au calificat in optimile Ligii Europa, in timp ce Napoli a fost eliminata in 16-imile competitiei.Rezultate din meciurile de joi, de la ora 20.00, din 16-imile Ligii Europa: (+) Atletico Madrid - FC Copenhaga 1-0, in…

- Echipa de fotbal FCSB a fost eliminata din Europa League dupa ce s-a inclinat cu scorul de 5-1 (3-0) in meciul cu Lazio Roma, disputat joi, pe Stadionul Olimpic din capitala Italiei, in mansa a doua a saisprezecimilor de finala ale competitiei. Golurile au fost inscrise de Ciro Immobile…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a luat o decizie radicala dupa dezastrul suferit de echipa sa in fața lui Lazio Roma, 1-5. "Eu imi cer scuze, pentru ca am intrecut puțin masura. Niciodata nu am fost dezamagit ca-n seara asta de fotbal. Eu va promit ca atunci cand va fi vorba de fotbal european…

- Dupa 0-1 in tur, Lazio Roma a dezintegrat-o pe FCSB cu scorul de 5-1 si incheie astfel traseul formatiei antrenate de Dica in Europa League. Ciro Immobile a reusit un hat-trick, acompaniat pe lista marcatorilor de Felipe Anderson si Bastos. Pentru ros-albastri a marcat Gnohere.

- Fundasul roman Stefan Radu nu este in lotul echipei Lazio Roma pentru meciul de joi (astazi) cu FCSB, din returul saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal, a anuntat site-ul oficial al clubului italian. In lotul echipei antrenate de Simone Inzaghi nu se regaseste nici belgianul…

- Presa italiana anunța ca Simone Inzaghi nu-l va folosi pe Ștefan Radu nici in returul cu FCSB, din 16-imile Europa League, de joi, de la ora 20:00. "Inzaghi ar putea alege o formație mult mai ofensiva, cu Felipe Anderson in spatele lui Immobile și cu Luis Alberto in locul lui Milinkovic-Savic. Lazio…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol la primul sau meci oficial pentru Sparta Praga, duminica, in victoria cu 2-0 in fata echipei Slovan Liberec, pe teren propriu, in etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a deschis scorul in min. 5, al doilea gol al praghezilor…

- Fanii stelisti au avut o seara de exceptie, dupa ce favoritii lor au invins Lazio Roma, la Bucuresti. FCSB-ul antrenat de Dica a castigat cu 1-0, gratie golului marcat de Gnohere, in minutul 29, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Europa League. Dupa cum era de asteptat, tehnicianul roman a fost…

- Formatia Ludogoret Razgrad, cu Cosmin Moti integralist, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa AC Milan, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Tot joi, OGC Nice a fost invinsa acasa de Lokomotiv Moscova, scor 3-2, intr-o partida arbitrata de Istvan Kovacs.…

- Napoli, fara fundasul roman Vlad Chiriches in lot, a fost invinsa acasa de RB Leipzig cu scorul de 3-1, joi seara, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce liderul din Serie A a deschis scorul. AC Milan a dispus cu 3-0 de campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad,…

- Ludogoreț și AC Milan au jucat azi in turul 16-imilor Europa League, iar Cosmin Moți a fost titular in echipa bulgara. Fundașul roman in minutul 62, la 1-0 pentru Milan, intr-un duel cu atacantul de 20 de ani al celor de la AC Milan, Patrick Cutrone. Moți l-a impins pe varful italian, iar arbitrul Milorad…

- FCSB și Lazio joaca azi, de la ora 22:05, in turul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. Cand a ajuns la Arena Naționala, Ștefan Radu a fost luat in vizor de fanii celor de la FCSB. Suporterii steliști l-au huiduit și fluierat…

- Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, nu-l va menaja pe Ștefan Radu joi, mizand mult pe ambiția acestuia ca fost dinamovist. Strakosha, Leiva și Lulici completaza lista titularilor folosiți, Felipe Anderson fiind iertat. FCSB va avea joi, in turul "16-imilor" Ligii Europei, un adversar in plus in galeria…

- Felipe Anderson, exclus din celor celor de la Lazio pe termen nelimitat. FCSB – Lazio va avea loc pe 15 februarie, pe ”Arena Naționala”, in 16-imile Europa League. Unul dintre jucatorii de baza ai italienilor, mingicarul brazilian Felipe Anderson, a fost exclus din lot dupa ce s-a certat cu antrenorul…

- Lazio Roma, adversara FCSB-ului din 16-imile Europa League, a fost invinsa chiar pe propriul teren de Genoa, scor 2-1, intr-o partida din etapa cu numarul XXIII a campionatului Italiei. Golul care a provocat a doua infrangere consecutiva in Serie A pentru trupa lui Simone Inzaghi a venit tocmai in prelungirile…

- Lazio Roma a anuntat, pe site-ul oficial, lotul cu care va aborda dubla cu FCSB, din 16-imile Europa League. Simone Inzaghi va miza pe cei mai buni jucatori pe care ii are la dispozitie. Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile, Stefan de Vrij, Felipe Anderson, Luis Alberto sau Stefan Radu se gasesc pe…

- FCSB LAZIO. Simone Inzaghi a introdus pe lista UEFA cei mai buni jucatori pe care ii are la dispoziție. Deși Lazio lupta cu șanse reale la un loc care ii va asigura calificarea in grupele UEFA Champions League, romanii nu au de gand sa menajeze pe nimeni. FCSB LAZIO. Lotul complet Portari:…

- Lazio Roma, adversara vicecampioanei Romaniei, FCSB, in saisprezecimile de finala ale Europa League, a terminat la egalitate, 0-0, partida disputata in deplasare cu formatia AC Milan, miercuri seara, in prima mansa a semifinalelor Cupei Italiei la fotbal. Meciul de pe stadionul San Siro…

- Echipa Lazio Roma, adversara formatiei FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League, a fost invinsa la limita, cu 2-1, pe terenul formatiei AC Milan, duminica seara, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei. Golurile invingatorilor au fost marcate…

- Fundasul echipei de fotbal FCSB, Ionut Larie, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta in cantonamentul din Antalya, ca atacantul Ciro Immobile reprezinta principalul pericol pentru formatia sa in dubla cu Lazio Roma din saisprezecimile Europa League. "Cei de la Lazio pleaca…

- Mihai Balașa, fundașul celor de la FCSB, a susținut o conferința de presa in cantonamentul din Antalya in care a fost intrebat, printre altele, de partida cu Lazio din șaisprezecimile Europa League. Ironic, fundașul stelist i-a numit pe dinamoviști frustrați dupa ce aceștia au declarat ca o vor susține…

- Lazio Roma se intarește, inaintea ”dublei” cu FCSB, din Liga Europa. L-a luat de la Verona pe fundașul stanga Martin Caceres. Aparatorul uruguayan a semnat un contract pe un an cu opțiune de prelungire pe inca unul. Postul pe cel care joaca sud-americanul, fost la Juventus Torino, este ideantic cu cel…

- Lazio, cu Radu Ștefan integralist, a remizat pe terenul lui Inter, scor 0-0, iar la finalul meciului fundașul roman a avut o reacție total neașteptata. Abordat de reporterii Digi Sport prezenți la meci, Radu Ștefan n-a vrut sa vorbeasca despre meciul din 16-imile Europa League cu FCSB: "N-am voie sa…

- Formatia AC Milan s-a calificat in semifinalele Cupei Italiei dupa ce a invins, miercuri seara, dupa prelungiri, scor 1-0, echipa Internazionale Milano, in sferturile competitiei. In faza urmatoare, Milan va intalni Lazio Roma, echipa lui Stefan Radu si adversara a FCSB in Liga Europa.Unicul…

- Lazio Roma, adversara FCSB in șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, este una din echipele in forma din Serie A, cu șanse mari de a evolua in sezonul viitor in Liga Campionilor. Lazio, la care joaca românul Ștefan Radu, ocupa locul 5 în Serie A dupa 16 etape,…

- FCSB și Lazio se vor duela in 16-imile Europa League, iar dupa tragerea la sorți a fost distracție in vestiarul roș-albastra. Atacantul francez Harlem Gnohere a postat un video pe contul sau de Instagram cu reacțiile jucatorilor steliști dupa tragerea la sorți de la Nyon. "Bizonul" a fost extrem de…

- Gigi Becali, despre meciul FCSB – Lazio. FCSB va infrunta puternica formație italiana Lazio Roma, la care joaca romanul Ștefan Radu, in șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate luni la Nyon. Finanțatorul FCSB a organizat o conferința de presa imediat…

