Europa League: Lazio, Marseille, Sporting Lisabona si Leipzig merg in sferturi

- Seara cu rezultate bomba in returul optimilor din Europa League. Mairii granzi ai Europei au fost pur si simplu spulberati. Stefan Radu a fost integralist in meciul lui Lazio de la Kiev care a adus calificarea pentru romani.Atletico Madrid s-a distrat si in retur cu Lokomotiv si s-a calificat…

- In minutul 58, goalkeeper-ul lui Dinamo Kiev, Boyko, a ieșit sa boxeze o centrare care il viza pe Ștefan Radu. A respins mingea, dar in saritura l-a lovit pe romanul de la Lazio cu genunchiul in figura. Radu a cazut pe gazon și a ramas inert preț de cateva secunde, parand chiar sa iși piarda cunoștința.…

- Tot joi, Olympique Marseille s-a impus in deplasare, scor 2-1, in mansa secunda cu Athletic Bilbao, dupa ce in tur spaniolii au castigat cu 3-1. Au marcat Williams pentru Bilbao siPayet "38 (penalti) si Ocampos "52 pentru Marseille. In minutul 76, de la gazde a fost eliminat Aduriz. Leipzig s-a calificat…

- Formatia Lazio Roma, la care evolueaza Stefan Radu, s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Europa, dupa ce a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Dinamo Kiev, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit news.ro. In tur, scorul a fost 2-2.

- LIGA EUROPA LIVE VIDEO. Se afla cu un pas si jumatate in faza sferturilor de finala urmatoarele formatii: Atletico, Sporting, Marseille si Arsenal. In rest, orice gol marcat poate schimba ecuatia calificarii in celelalte partide. Madrilenii lui Diego Simeone au parte de liniste totala, dupa victoria…

- Arsenal – AC Milan, șocul serii in Europa League Partida incepe de la 2-0 pentru londonezi, care s-au impus in tur, pe San Siro. Cele doua super echipe ale fotbalului european trec prin perioade nefaste ale existenței lor, dar au ca obiectiv câștigarea celui de-al doilea trofeu european…

- Liga Europa, optimi, retur. Dinamo Kiev – Lazio, capul de afiș. Progamul meciurilor de joi. Cea mai interesanta partida a rundei va avea loc in Ucraina, intre Dinamo Kiev și Lazio Roma, asta dupace, in turul din Italia, cele doua echipe au terminat nedecis, scor 2-2. O alta partida interesanta va avea…

- CCA il pregatește pe Ovidiu Hațegan pentru partida CFR-FCSB Cel mai important arbitru al Romaniei ar putea oficia derby-ul din Gruia, care poare decide campioana Dupa ce în ultimele doua saptamâni, Hațegan a arbitrat doua partide europene, Bayern - Beșiktaș (5-0), în Champions…

- Lazio Roma, care in faza anterioara a eliminat-o pe FCSB, a fost tinuta in sah de Dinamo Kiev, 2-2, joi seara, pe Stadio Olimpico, in prima mansa a optimilor de finala ale Europa League la fotbal. Ucrainenii au deschis scorul prin Viktor Tigankov, cu calcaiul, Lazio a intors scorul, prin…

- Seara mansei tur din optimile Europa League s-a terminat cu noi surprize de proportii. Dupa infrangerile soc ale celor de la Borusssia Dortmund si AC Milan, a venit altor favorite sa tremure pentru calificare.Lazio cu Stefan Radu titular nu a reusit decat un egal, 2-2, acasa cu Dinamo kiev…

- Formatia engleza Arsenal Londra a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa italiana AC Milan, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Europa. Este primul succes obtinut de Arsenal, dupa patru infrangeri consecutive in toate competitiile.

- In ultimii ani, echipele romanesti au avut rezultate din ce in ce mai slabe pe plan european, lucru care a contribuit la pierderea identitatii fotbalului romanesc in Europa. In ultimele sase sezoane, Romania a fost reprezentata de maximum doua echipe in grupele celor mai importante competitii intercluburi…

- Biletul zilei: Lucrurile merg din rau in mai rau pentru Wenger și Arsenal. “Tunarii” au 4 infrangeri consecutive, ajungand la 8 eșecuri doar in 2018. Londonezii evolueaza diseara pe “San Siro”, impotriva lui AC Milan. Neinvinsa in ultimele 13 meciuri, echipa condusa de Gennaro Gattuso are…

- Programul meciurilor de astazi, din prima manșa a optimilor de finala. Returul se joaca pe 15 martie. ora 20.00 AC Milan – Arsenal (Pro TV, Telekom Sport) Atletico Madrid – Lokomotiv Moscova (Telekom Sport) Dortmund – Salzburg (Telekom Sport) ȚSKA Moscova – Lyon (Telekom Sport) ora 22.05 Lazio – Dynamo…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat sa conduca partida RB Leipzig – Zenit Sankt Petersburg, din mansa I a optimilor de finala ale Europa League, informeaza FRF.Arbitrul aradean ii va avea ca asistenti pe Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Cel de-al patrulea oficial va fi Radu Ghinguleac,…

- Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA la partida din Europa League dintre RB Leipzig și Zenit Sankt Petersburg. RB Leipzig - Zenit Sankt Petersburg se joaca joi, de la 22:05, și poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport. Ovidiu Hațegan a mai arbitrat-o pe Leipzig in acest…

- UEFA a decretat un minut de reculegere la meciurile din Liga Campionilor și Liga Europa, in memoria lui Davide Astori. Dupa Serie A, și fotbalul internațional se oprește, pentru a-l comemora pe fostul capitan al Fiorentinei, decedat intr-o camera de hotel din Udine. Decizia va fi aplicata la mijlocul…

- AC Milan o va infrunta pe Arsenal, in capul de afis al optimilor de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon. Milan a trecut de Ludogoret Razgrad in saisprezecimile de finala (3-0, 1-0), in timp ce Arsenal a eliminat formatia suedeza Ostersund…

- Formatia Lazio Roma, care a eliminat FCSB din 16-imile Ligii Europa si la care evolueaza fundasul Stefan Radu, va evolua, primul meci pe teren propriu, cu formatia ucraineana Dinamo Kiev, in optimile de finala ale competitiei, s-a stabilit, vineri, la tragerea la sorti de la Nyon.Citește și:…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala din Europa League. Iata tabloul complet: Lazio - Dinamo Kiev, Leipzig - Zenit, Atletico - Lokomotiv Moscova, CSKA Moscova - Lyon, Marseille - Bilbao, Sporting - Plzen, Dortumund - Salzburg și AC Milan - Arsenal. Știre in curs de actualizare...…

- Un agent de securitate a murit in urma unui infarct in cadrul unor incidente de dinaintea meciului Athletic Bilbao - Spartak Moscova, din returul 16-imilor Ligii Europa.Citește și: Probleme pentru iubitul Elenei Basescu! De ce a fost CHEMAT la tribunal Agentul a intrat in stop cardiorespirator…

- Cele 16 echipe calificate in optimile Ligii Europa au fost stabilite, joi, dupa meciurile din returul 16-imilor competitiei. Tragerea la sorti pentru optimi are loc vineri, relateaza news.roEchipele calificate sunt: Atletico Madrid, Arsenal, Athletic Bilbao, Borussia Dortmund, TSKA…

- Rusia este singura tara cu trei echipe calificate in optimile de finala ale Europa League la fotbal, TSKA Moscova, Lokomotiv Moscova si Zenit Sankt Petersburg, dupa partidele jucate joi seara in mansa secunda din saisprezecimile de finala. Alte patru tari au cate doua reprezentante: Italia (Lazio, AC…

- Napoli, liderul campionatului Italiei, a fost eliminata in saisprezecimile de finala ale Ligii Europa, desi a invins, joi, in deplasare, scor 2-0, vicecampioana Germaniei, RB Leipzig, in cea de-a doua mansa. In tur, echipa germana s-a impus, pe Stadio San Paolo, scor 3-1.

- Selectionerul Cosmin Contra a mers pe Stadio Olimpico cu gandul ca ar putea urmari de la fata locului o calificare istorica a celor de la FCSB, dar, pana la urma, a ramas doar cu recitalul dat de Felipe Anderson si Ciro Immobile, doi jucatori care l-au impresionat cu evolutia de joi seara. Dezamagit…

- Formatiile Atletico Madrid, Olympique Lyon si Sporting Lisabona s-au calificat in optimile Ligii Europa, in timp ce Napoli a fost eliminata in 16-imile competitiei.Rezultate din meciurile de joi, de la ora 20.00, din 16-imile Ligii Europa: (+) Atletico Madrid - FC Copenhaga 1-0, in…

- FC FCSB s-a facut de ras, la Roma, in returul 16-imilor Ligii Europa! Echipa lui Gigi Becali a suferit inca o infrangere rușinoasa in cupele europene. Lazio s-a distrat cu vicecampioana Romaniei și a invins-o cu un categoric 5-1. Ciro Immobile a deschis scorul in minutul 7, iar Bastos a majorat diferenta…

- Selecționerul Cosmin Contra și Adrian Mutu, managerul sportiv al echipei naționale, vor fi prezenți pe Olimpico la duelul din aceasta seara dintre Lazio și FCSB, din returul șaisprezecimilor Europa League. Mutu a oferit o reacție amuzanta atunci cand a aflat ca Ștefan Radu nu va fi nici macar pe banca…

- Echipa rusa TSKA Moscova s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia sarba Steaua Rosie Belgrad cu scorul de 1-0, in mansa secunda a saisprezecimilor de finala ale competitiei. TSKA s-a impus prin golul marcat de Alan Dzagoev (45).…

- TSKA Moscova s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Europa, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Steaua Rosie Belgrad, in mansa secunda a 16-imilor competitiei.Golul a fost marcat de Dzagoev, in minutul 45+1. In tur, scorul a fost 0-0. Tragerea la sorti…

- Presa italiana anunța ca Simone Inzaghi nu-l va folosi pe Ștefan Radu nici in returul cu FCSB, din 16-imile Europa League, de joi, de la ora 20:00. "Inzaghi ar putea alege o formație mult mai ofensiva, cu Felipe Anderson in spatele lui Immobile și cu Luis Alberto in locul lui Milinkovic-Savic. Lazio…

- Look TV și Look Plus, posturile care transmit integral și meciurile din Liga 1, au achiziționat drepturile de televizare pentru Liga Campionilor și Europa League.Look TV va transmite marțea a doua opțiune din meciuri (prima fiind la Pro TV), iar miercuri va transmite toate partidele. In ceea…

- Nemții de la RB Leipzig au modificat vestiarul inaintea returului cu Napoli din Europa League, pentru ca Maurizio Sarri sa poata fuma in voie. Returul dintre RB Leipzig și Napoli se joaca joi, de la ora 20, și poate fi urmarit in format liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro. Leipzig s-a impus in manșa…

- Ce a declarat Gigi Becali dupa FCSB – Lazio 1-0. Finanțatorul din Pipera a ieșit cu pieptul umflat de pe Arena Naționala, convins ca Steaua are prima șansa la calificarea in optimile Europa League. ”Ca și rezultat speram. Ca valoare credeam ca sunt mult mai valoroși decat noi. Speram sa cștigam meciul,…

- Formatia Ludogoret Razgrad, cu Cosmin Moti integralist, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, de echipa AC Milan, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Tot joi, OGC Nice a fost invinsa acasa de Lokomotiv Moscova, scor 3-2, intr-o partida arbitrata de Istvan Kovacs.…

- Formatia Napoli, fara Vlad Chiriches, accidentat, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa RB Leipzig, in prima mansa a 16-imilor Ligii Europa. Tot in aceasta competitie, Atletico Madrid a invins FC Copenhaga, scor 4-1, potrivit news.ro.

- Napoli, fara fundasul roman Vlad Chiriches in lot, a fost invinsa acasa de RB Leipzig cu scorul de 3-1, joi seara, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal, dupa ce liderul din Serie A a deschis scorul. AC Milan a dispus cu 3-0 de campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad,…

- Mijlocasul brazilian Lucas Leiva a declarat ca Lazio merita macar un egal in meciul cu Steaua, scor 0-1, din turul 16-imilor Ligii Europa. "A fost un meci foarte greu, meritam macar un egal. Astmofera a fost foarte buna, stiam ca este un stadion cu atmosfera incinsa, ca suporterii vor sustine echipa.…

- Seara cu rezultate surpriza in prima manșa a 16-imile Europa League. Pe langa nebunia de meci de pe Arena Naționala o alta bomba a fost detonata in Europa. Napoli fara Vlad Chiricheș in echipa a luat bataie acasa de la Leipzig și calificarea e aproape compromisa.Atletico Madrid a batut la…

- FCSB și Lazio joaca azi, de la ora 22:05, in turul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. Cand a ajuns la Arena Naționala, Ștefan Radu a fost luat in vizor de fanii celor de la FCSB. Suporterii steliști l-au huiduit și fluierat…

- Sporting Lisabona a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Astana, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Golurile invingatorilor au fost marcate de Bruno Fernandes ’48 (penalti), Gelson Martins ’50 si Doumbia ’56.Pentru Astana a inscris Tomasov, in minutul 7.…

- Selectiile de pe combo-ul propus astazi au in vedere doua din cele mai atractive dispute programate in 16-imile Ligii Europa. Pe langa amintitul meci de la Bucuresti, investim si pe confruntarea din Suedia, dintre Ostersunds si Arsenal.A

- Lazio a pierdut meciul cu Genoa, scor 1-2, in penultima partida dinaintea duelului cu FCSB din Europa League. Partida tur dintre FCSB și Lazio este joi, 15 februarie, de la ora 22:05, in direct la ProTV, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. Lazio a controlat partida de la un capat la celalalt, dar…

- Lazio Roma a anuntat, pe site-ul oficial, lotul cu care va aborda dubla cu FCSB, din 16-imile Europa League. Simone Inzaghi va miza pe cei mai buni jucatori pe care ii are la dispozitie. Sergej Milinkovic-Savic, Ciro Immobile, Stefan de Vrij, Felipe Anderson, Luis Alberto sau Stefan Radu se gasesc pe…

- Concordia Chiajna și-a luat portar. Ilfovenii l-au transferat pe Armantas Vitkauskas, campion al Lituaniei in ultimii cinci ani de patru ori la rand cu FC Zalgiris Vilnius. Portarul Cristi Balgradean a fost pus pe lista de transferari. La cei 28 de ani, Armantas a jucat 173 de meciuri in A Lyga, pe…

- Echipa Lazio Roma, adversara formatiei FCSB in saisprezecimile de finala ale Europa League, a fost invinsa la limita, cu 2-1, pe terenul formatiei AC Milan, duminica seara, intr-o partida din cadrul etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Italiei. Golurile invingatorilor au fost marcate…

- Formatia Lazio Roma, adversara FCSB in 16-imile Ligii Europa, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, de AC Milan, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Cutrone ’15 si Bonaventura ’44. Pentru Lazio a inscris Marusic,…

- Formatia Lazio Roma, adversara FCSB in 16-imile Ligii Europa, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 5-2, echipa SPAL, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Italiei, in care Ciro Immobile a marcat patru goluri si Stefan Radu a fost autorul unei pase decisive.Immobile a inscris…

- Atalanta si Lazio au oferit o partida spectaculoasa, cele doua remizand, scor 3-3, intr-o disputa contand pentru runda cu numarul XVII din Serie A. Stefan Radu a fost integralist la oaspeti. Lazio va fi adversara FCSB-ului in 16-imile Europa League.

- Formatia Lazio Roma, adversara FCSB in 16-imile Ligii Europa, a remizat, duminica seara, in deplasare, scor 3-3, cu echipa Atalanta, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Italiei.Stefan Radu a fost integralist la Lazio, anunța News.ro. Citește și: Nicolae Dica face marele…