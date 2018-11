Europa League, etapa a patra a grupelor Capete de afiș: Arsenal - Sporting Lisabona și Lazio - Olympique Marseille Astazi, in etapa a patra din Europa League, vor avea loc urmatoarele confruntari: Grupa A 22:00 Bayer Leverkusen - FC Zurich 22:00 Ludogorets Razgrad - AEK Larnaca Clasament: 1. Zurich (5-2) 9 2. Bayer Leverkusen (9-7) 6 3. Ludogorets (3-5) 1 4. AEK Larnaca (3-6) 1 Grupa B 22:00 Celtic - RB Leipzig 22:00 Rosenborg - FC Salzburg Clasament: 1. FC Salzburg (9-3) 9 2. RB Leipzig (7-4) 6 3. Celtic (2-5) 3 4. Rosenborg (1-7) 0 Grupa C 22:00 Girondins Bordeaux - Zenit Sankt Petersburg 22:00 Slavia Praga - FC Copenhaga… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul partidelor de joi, din grupele Ligii Europa: Ora 22.00 Grupa A Bayer Leverkusen - FC Zurich Ludogoret Razgrad - AEK Larnaca Grupa B Celtic - RB Leipzig Rosenborg - FC Salzburg Grupa C Girondins Bordeaux - Zenit Sankt Petersburg Slavia Praga - FC Copenhaga…

- Lazio caștiga trei puncte la Marsilia Rezultatele complete de joi seara: GRUPA A AEK Larnaca - Ludogorets 1-1 FC Zurich - Bayer Leverkusen 3-2 Clasament: 1.Zurich - 9p, 2.Leverkusen - 6p, 3.Ludogorets - 1p, 4.Larnaca - 1p. GRUPA B RB Leipzig - Celtic 2-0 FC Salzburg - Rosenborg 3-0 Clasament: 1.Salzburg…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu si cu Alin Tosca in componenta, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Vidi, intr-un meci din grupele Ligii Europa, scrie news.ro.Tot joi, Razvan Marin a reusit un assist la partida Standard Liege – FC Krasnodar,…

- EUROPA LEAGUE LIVE. Programul meciurilor: De la ora 19:55: GRUPA A: AEK Larnaca - Ludogorets și FC Zurich - Bayer Leverkusen. Clasament: 1. Leverkusen 6p (golaveraj: 7-4), 2. Zurich 6p (2-0), 3. Ludogorets 0p (2-4), 4. Larnaca 0p (2-5). GRUPA B: RB Leipzig - Celtic Glasgow…

- Arsenal, Milan și Chelsea printre invingatori Rezultatele inregistrate joi seara in Europa League: GRUPA A Bayer Leverkusen - AEK Larnaca 4-2 FC Zurich - Ludogorets 1-0 Clasament: 1.Leverkusen - 6p, 2.Zurich - 6p, 3.Ludogorets - 0p, 4.Larnaca - 0p. GRUPA B Rosenborg - RB Leipzig 1-3 FC Salzburg - Celtic…

- Liga Europa, etapa a doua. PAOK, echipa pregatita de Razvan Lucescu, meci formidabil in Belarus. Toate rezultatele. Grupa A Leverkusen – AEK Larnaca 4-2 VIDEO FC Zurich – Ludogoret 1-0 VIDEO Cosmin Moți a fost integralist la oaspeți. Claudiu Keșeru și Dragoș Grigore, accidentați, n-au fost in lot. Grupa…

- Au castigat in trecut Liga Campionilor, iar acum vor evolua in grupele Ligii Europei. AC Milan, Chelsea Și Arsenal din Londra sau FC Seviulla formeaza quartetul celor mai titrate formații din Liga Europei, și si-a aflat adversarii din aceasta faza a competitiei in rezultatul