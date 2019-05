Europa la urne: votul, alianțele şi harta țărilor în care coalițiile sunt mai puternice Începând de mâine, 374 de milioane de europeni sunt gata sa participe la cel mai important vot continental care a existat vreodata. În joc, însași identitatea Uniunii, cu ciocnirea istorica dintre europeni și suveranisti, dintre susținatorii democrației liberale și cei care ar dori în schimb sa o desființeze împreuna cu instituțiile UE, potrivit La Repubblica, citat de Rador.



Meciul va fi deschis joi de olandezi, care se vor putea prezenta la sectiile de vot începând cu ora 7.30. O jumatate de ora mai târziu se vor deschide si… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

