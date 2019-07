Europa își "armează" bugetul în faţa riscurilor unui Brexit fără acord Marti, 9 iulie, miniștrii de Finanțe europeni au aprobat o serie de masuri care ar trebui sa "armeze" bugetul european pentru anul 2019 împotriva riscurilor unui Brexit fara acord. Cu conditia ca Regatul Unit sa își respecte angajamentele financiare pentru acest an, chiar și în cazul unui "no deal", deoarece britanicii (agricultori, cercetatori și alții) vor continua sa beneficieze de subvenții europene, potrivit Rador.



