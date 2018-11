Europa, in topul celor mai populare destinatii in turismul pentru sanatate, cu incasari de miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat miercuri ca navele iraniene, in special petrolierele, reprezinta un pericol, dupa ce luni au reintrat in vigoare sanctiunile americane impotriva Iranului. Sanctiunile nu afecteaza doar industria petroliera si bancile, ci si transportul maritim si asiguratorii straini,…

- Sase persoane au fost arestate in cadrul unei investigatii preliminare privind un potential atac asupra presedintelui Frantei Emmanuel Macron, a afirmat o sursa apropiata anchetei, relateaza Reuters. Sursa a declarat ca serviciile de securitate franceze au arestat marti sase suspecti care…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta la sefia partidului crestin-democrat dupa aproape doua decenii in aceasta functie, a declarat o persoana familiarizata cu chestiunea pentru Bloomberg News. Cancelarul le-a spus liderilor crestin-democratilor (CDU) ca nu va solicita realegerea ca presedinte…

- Inmatricularile de autoturisme noi au scazut in Romania cu 73,4% in septembrie, fata de aceeasi luna a anului trecut, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), in timp ce scaderea la nivelul intregii UE este de 23,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Numarul romanilor din strainatate care au votat la referendumul pentru revizuirea Constitutiei este deja mai mare decat al celor care au mers la vot pe 11 decembrie 2016, la alegerile parlamentare, conform cifrelor publicate de BEC. Astfel, un numar de 121.119 de romani din diaspora au votat…

- Pericolele cu care se confrunta pietele imobiliare "sunt in mod special acute" in Australia, Hong Kong, Canada si Suedia, ceea ce reprezinta o amenintare pentru activitatea economica, se arata intr-un raport publicat de Oxford Economics, citat de Bloomberg. "In toate cele patru tari, valoarea…

- "Nu trebuie sa reproducem acest teatru al umbrelor si al diviziunilor care mai mult ne-a slabit decat ne-a facut sa mergem inainte", a declarat Macron in fata ambasadorilor Frantei reuniti la Paris.Ultimul summit G7 din iunie din Canada s-a incheiat cu un fiasco, cand presedintele american…

- Un raport de audit solicitat de Guvernul de la Paris a relevat ca aproximativ 840 de poduri din Franta sunt intr-o stare avansata de degradare si risca sa se prabuseasca, informeaza The Associated Press, citand presa franceza. In contextul tragediei provocate de prabusirea unui segment suspendat…