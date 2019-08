Europa îmbogățește Gazprom. Profitul gigantului rus a crescut cu peste 30% Europa imbogațește Gazprom. Profitul gigantului rus a crescut cu peste 30% Grupul rus Gazprom a inregistrat o crestere de 32,4% a profitului net in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie majorarii vanzarilor de gaze naturale. Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat de statul rus a înregistrat în primele şase luni ale acestui an un profit net de 878,6 miliarde ruble (11,9 miliarde euro la cursul de schimb actual), faţă de 663,5 miliarde ruble în aceeaşi perioadă a anului trecut. În ceea… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

