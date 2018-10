Europa este saturata de ciocolata: Marii producatori se orienteaza spre Est Cel mai mare producator mondial de ciocolata a inceput sa se uite spre rasarit pentru crestere, pe fondul diminuarii apetitului pentru dulciuri in SUA si Europa Occidentala, informeaza Bloomberg.



Grupul elvetian Barry Callebaut a anuntat joi ca a ajuns la un acord pentru preluarea companiei rusesti Inforum, pentru a se putea extinde pe cea de-a doua mare piata de ciocolata din lume, dupa volumul vanzarilor. Termenii financiari ai acodului, care ar urma sa se incheie in acest an, nu au fost dezvaluiti.



Chiar daca este cel mai mare producator mondial de ciocolata, Barry Callebaut… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductul Nord Stream 2 este important pentru a asigura Germaniei furnizarea de energie iar Rusia este un furnizor sigur si demn de incredere, a afirmat luni Thomas Bareiss, secretar de stat pentru energie in Guvernul de la Berlin, transmite Reuters. Presedintele american Donald Trump afirmase…

- Industria petroliera trebuie sa realizeze investitii de 11 trilioane de dolari pentru a satisface cererea mondiala de titei pana in 2040, potrivit estimarilor Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), publicate duminica, citate de CNBC. Cererea mondiala de petrol va creste cu pana…

- Pericolele cu care se confrunta pietele imobiliare "sunt in mod special acute" in Australia, Hong Kong, Canada si Suedia, ceea ce reprezinta o amenintare pentru activitatea economica, se arata intr-un raport publicat de Oxford Economics, citat de Bloomberg. "In toate cele patru tari, valoarea…

- Incepand de astazi, amenzile contraventionale vor putea fi achitate la jumatate din valoare timp de 15 zile, in loc de 48 de ore, anunta Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, precizeaza MAI, tot de azi amenzile nu mai pot fi achitate direct la politist, astfel ca este eliminat "orice…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizeaza ca Organizatia se confrunta cu o lipsa de lichiditati si si-a indemnat functionarii, intr-un mesaj, sa pregateasca masuri in vederea unor reduceri de cheltuieli. Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu…

- Grupul elvetian Swatch, cel mai mare producator mondial de ceasuri, a raportat miercuri o crestere de 66,5% a profitului net in primul semestru, pe fondul unei relansari puternice a vanzarilor de ceasuri pe toate segmentele de pret. Producatorul ceasurilor Omega si Tissot a precizat ca in…

- Grupul german Volkswagen a reparat milioane de vehicule implicate in scandalul manipularii emisiilor poluante, dar trebuie sa faca mai mult pentru a-i multumi pe clienti, sustine Comisia Europeana. Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute…